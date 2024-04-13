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Иран запустил десятки беспилотников по Израилю
Иран начал атаку на Израиль, запустив десятки беспилотников по Израилю. Дроны должны достичь целей за несколько часов. Об этом сообщает новостной сайт Axios
ВСУ ударили по пункту управления россиян в оккупированном Луганске
Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому командному пункту в оккупированном Луганске.
Израильские силы приведены в полную боевую готовность на фоне иранской угрозы - Sky News
Израильские военные объявили состояние полной боевой готовности и приняли оборонительные меры, включая развертывание боевых самолетов и ограничение гражданской деятельности, из-за угрозы неизбежной атаки со стороны Ирана, направленной на военные объекты.
Иордания экстренно закрыла свое воздушное пространство
Иордания закрыла свое воздушное пространство с 10 вечера до 4 утра 13 апреля из-за угрозы иранского удара по Израилю и сбоев в работе GPS на Ближнем Востоке.
Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией
Финляндия приостанавливает движение по Сайменскому каналу для прогулочных судов и на неопределенный срок закрывает два морских пункта пересечения границы с Россией, а также продолжает держать закрытыми все сухопутные пункты пересечения границы из-за беспокойства по поводу инструментальной иммиграции, которая используется Россией как тактика давления.
Авдеевское и Бахмутское направления остаются самыми сложными - спикер ОСУВ Хортица
Авдеевское и Бахмутское направления остаются самыми сложными из-за активизации вражеских наступательных действий.
Мужчина и женщина ранены после вражеского обстрела Гуляйполя в Запорожье
Два человека получили ранения, был поврежден частный дом и хозяйственные постройки в результате артиллерийского обстрела российскими войсками прифронтового города Гуляйполя в Запорожской области.
В Украине оцифровали данные о мужчинах призывного возраста - Минобороны
Данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть призваны по мобилизации, оцифрованы во всех 24 областях Украины и Киеве.
Еще 22 рекрутинговых центра откроются в Украине до конца июля
До конца июля в Украине планируется открытие еще 22 рекрутинговых центров, что доведет общее количество таких центров до 32 по всей стране, с целью увеличения количества военнослужащих по контракту до 4 000-5 000 в месяц.
Ситуация на некоторых направлениях фронта сложная: Зеленский поговорил с военными и Умеровым
Президент Зеленский обсудил сложную ситуацию на фронте с военными и министром обороны, выразив благодарность каждому солдату и командиру за их стойкость и оборонительные усилия.