Иран запустил десятки беспилотников по Израилю

Иран начал атаку на Израиль, запустив десятки беспилотников по Израилю. Дроны должны достичь целей за несколько часов. Об этом сообщает новостной сайт Axios, передает УНН.

Детали

Иран атаковал Израиль десятками беспилотников.

По оценкам, дронам нужно несколько часов, чтобы преодолеть такое расстояние.

От ЦАХАЛа нет ни одного заявления о нападении.

Иран угрожал напасть на Израиль из-за убийства семи членов КСИР, в том числе двух генералов, в сирийском Дамаске на прошлой неделе.

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