Израильские силы приведены в полную боевую готовность на фоне иранской угрозы - Sky News

Израильские военные заявили, что все израильские силы находятся в "полной боевой готовности" из-за угрозы нападения со стороны Ирана. Об этом Sky News, передает УНН.

Детали

Объявляя об этих мерах во время телевизионного брифинга, главный военный спикер контр-адмирал Даниэль Хагари сказал, что десятки боевых самолетов поднялись в воздух в рамках состояния готовности.

Силы армии очень сильно подготовлены к наступлению и обороне и широкому развертыванию военный представитель Даниэль Хагари.

Командование тыла запретило также школьные экскурсии и другие молодежные мероприятия, запланированные на ближайшие дни.

Источники в Израиле считают, что иранский удар будет направлен против военных объектов.

Также сообщается, что израильский самолет "Судного дня" поднялся в воздух.

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