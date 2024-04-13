Байден прервал выходной на фоне эскалации напряженности между Израилем и Ираном

Белый дом объявил рано утром в субботу, что Джо Байден возвращается в Вашингтон из другого города, "чтобы проконсультироваться со своей командой национальной безопасности о событиях на Ближнем Востоке" на фоне обострения напряженности в отношениях между Израилем и Ираном, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Президент США должен был провести выходные в Делавэре в своей пляжной резиденции, но в субботу в кратчайшие сроки отправился обратно в Белый дом.

Это последовало за тем, как Байден заявил в пятницу, что он ожидает нападения Ирана на Израиль "скорее раньше, чем позже", и направил Тегерану последнее отчаянное послание, в котором говорилось: "Не делайте этого".

Ранее Джон Кирби, официальный представитель Белого дома по национальной безопасности, предупредил, что угроза крупного иранского нападения на Израиль остается "жизненной", несмотря на усилия Вашингтона, включая призывы в Тегеран со стороны Великобритании и Германии, чтобы сдержать серьезную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

В субботу иранский военизированный Корпус стражей исламской революции в Ормузском проливе, в 50 морских милях от побережья Объединенных Арабских Эмиратов, захватил связанный с Израилем контейнеровоз.

Иран пригрозил репрессиями Израилю за удар по иранскому консульству в Сирии 1 апреля, в результате которого были убиты семь членов Корпуса стражей исламской революции, включая двух генералов, что вызвало опасения, что и без того нестабильная обстановка на Ближнем Востоке может быстро развиваться дальше.