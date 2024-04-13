Байден прервал выходной на фоне эскалации напряженности между Израилем и Ираном

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  134417 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  135564 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  137363 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  156464 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  125383 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136654 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161610 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139763 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134396 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117810 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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9 апреля 2024, 13:31  •  288412 просмотра

Байден прервал выходной на фоне эскалации напряженности между Израилем и Ираном

Джо Байден вернулся в Вашингтон из Делавэра, чтобы провести консультации со своей командой по национальной безопасности на фоне эскалации напряженности в отношениях между Израилем и Ираном.

Новости Мира •   •  6705 просмотра
Байден прервал выходной на фоне эскалации напряженности между Израилем и Ираном

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 60 боевых столкновений

В общем, враг нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Война •   •  7721 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 60 боевых столкновений

Впервые с 2022 года: ЗАЭС перевела все реакторы в "холодную остановку" - МАГАТЭ

Все шесть реакторных блоков Запорожской атомной электростанции впервые с конца 2022 года находятся в состоянии холодной остановки, что повышает общую безопасность объекта, отмечают в Международном агентстве по атомной энергии.

Война •   •  8249 просмотра
Впервые с 2022 года: ЗАЭС перевела все реакторы в "холодную остановку" - МАГАТЭ

На Хмельницкой АЭС начата подготовка к возведению двух энергоблоков: детали и особенности технологии

Украина начинает подготовку к строительству двух новых атомных энергоблоков, ХАЭС-5 и ХАЭС-6, на Хмельницкой АЭС с использованием технологии Westinghouse AR1000, что знаменует собой большой геополитический проект с США, направленный на замену российских ядерных технологий в Европе.

политика •   •  10970 просмотра
На Хмельницкой АЭС начата подготовка к возведению двух энергоблоков: детали и особенности технологии

Под артобстрелами и ударами дронов: за день на Никопольщину совершили 8 атак

Никопольский район подвергся 8 обстрелам с применением артиллерии и беспилотников, в результате которых были повреждены медицинское учреждение, магазины, жилые дома, хозяйственные постройки и линии электропередач, без пострадавших.

Война •   •  11767 просмотра
Под артобстрелами и ударами дронов: за день на Никопольщину совершили 8 атак

В МИД Нидерландов заявили о временном закрыли посольство в Иране

Министерство иностранных дел Нидерландов временно закрыло свое посольство в Тегеране (Иран) и консульство в Эрбиле (Ирак) в воскресенье в качестве меры предосторожности из-за эскалации напряженности между Ираном и Израилем.

Новости Мира •   •  11399 просмотра
В МИД Нидерландов заявили о временном закрыли посольство в Иране

Удары рф по центру Донетчины: три человека погибли, еще четыре - ранены

Три человека погибли и четверо получили ранения в результате российских авиаударов по Покровскому и Волновахскому районам Донецкой области.

Война •   •  13356 просмотра
Удары рф по центру Донетчины: три человека погибли, еще четыре - ранены

В Хмельницкой области женщина справила нужду в здании ТЦК, а потом обвинила военных в избиении

В Дунаевцах Хмельницкой области женщина из общественной организации совершила провокацию, справляя естественные потребности в ТЦК, и ложно заявила, что ее избили военные.

Криминал и ЧП •   •  12572 просмотра
В Хмельницкой области женщина справила нужду в здании ТЦК, а потом обвинила военных в избиении

Армия рф ударила по селу на Херсонщине, ранены двое мужчин

Двое 42-летних мужчин были ранены во время обстрела российской армией села Казацкое в Херсонской области.

Война •   •  14661 просмотра
Армия рф ударила по селу на Херсонщине, ранены двое мужчин

Реабилитация после возвращения из российского плена: о чем Ермак говорил с бывшими военнопленными

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с бывшими военнопленными, чтобы обсудить вызовы, с которыми они столкнулись во время пребывания в плену, реабилитацию после освобождения.

Война •   •  17481 просмотра
Реабилитация после возвращения из российского плена: о чем Ермак говорил с бывшими военнопленными