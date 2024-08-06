Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем совбеза рф сергеем шойгу 5 августа в Тегеране пообещал, что иранские власти дадут ответ Израилю за убийство председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишет Financial times, передает УНН.

"Исламская Республика Иран ни в коем случае не стремится к расширению масштабов войны и кризиса в регионе, но этот режим (Израиль - ред.) обязательно получит ответ за свои преступления и наглость", - заявил Пезешкиан на встрече с секретарем совета безопасности россии сергеем шойгу.

Предупреждение прозвучало через день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил своим коллегам по G7, что Вашингтон готов к "неизбежному" нападению Ирана на Израиль.

Дополнение

Как пишут российские СМИ, на переговорах иранский президент отметил необходимость дальнейшего развития ирано-российских отношений, а сергей шойгу назвал Иран одним из ключевых стратегических союзников россии. До переговоров с иранским президентом шойгу встретился с главой Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Они также обсудили сотрудничество двух стран.

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Напомним

Исмаил Хания был убит в Тегеране 31 июля. Представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что ведомство подозревает Израиль в убийстве главы политбюро ХАМАСа. Израиль своей причастности не подтверждал и не отрицал. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ.