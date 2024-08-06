Иран запросил у россии передовые системы противовоздушной обороны, готовясь к возможной войне с Израилем. Кремль согласился и уже начал поставки современных радаров и средств ПВО. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, секретарь совета безопасности рф сергей шойгу в понедельник, 5 августа, встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом и командующим иранских вооруженных сил бригадным генералом Мохаммадом Багери, который руководит планированием военных ударов по Израилю. шойгу также провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Иранские СМИ сообщили, что Иран запросил у россии передовые системы ПВО, готовясь к возможной войне с Израилем. WSJ пишет, что два иранских чиновника, знакомые с военным планированием, подтвердили, что Иран обратился с такой просьбой, и сообщили, что россия начала поставки современных радаров и средств ПВО.

"Мы готовы к полному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам", - заявил шойгу, по данным государственных СМИ Ирана.

Генерал Багери сказал шойгу, что отношения между их странами "глубокие, долгосрочные и стратегические" и будут только расширяться при новом правительстве Ирана.

Как отмечает WSJ, визит шойгу подчеркивает тесный союз между Ираном и россией, который укрепился после полномасштабного вторжения в Украину. Иран предоставил россии военные беспилотники, а недавно две страны заключили соглашение о расширении военного и разведывательного сотрудничества.

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Напомним

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар из Ирана по Израилю после того, как политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате взрыва в его гостевом доме, когда он приезжал в Иран на инаугурацию нового президента.

Американские и израильские официальные лица заявили, что ожидают от Ирана и его союзников в регионе скоординированного нападения на Израиль. В число этих группировок, известных как "ось сопротивления", входят "Хезболла" в Ливане и "Хути" в Йемене.

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