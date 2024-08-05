Благодаря посредничеству главы МИД Венгрии Тегеран предупредил Иерусалим о своем намерении атаковать Израиль. Об этом рассказал израильским министр иностранных дел Израиль Кац, пишет Jerusalem Post, передает УНН.

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В издании говорят, что несмотря на все попытки избежать любых дальнейших военных действий, которые могли бы спровоцировать прямую войну на Ближнем Востоке Иран решил атаковать Израиль.

Соответствующее сообщение получил лидер МИД Израиля от своего венгерского коллеги Петера Сийярто. Тот рассказал, что получил эту информацию от исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери.

Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль - сказал Кац,

По его словам, "мир должен требовать от Ирана цены за любые агрессивные действия, которые он проводит".

Напомним

В воскресенье, 4 августа, Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министрами иностранных дел стран G7 и предупредил, что иранская атака на Израиль может начаться в течение двух дней.

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