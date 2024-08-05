На понедельник, 5 августа, президент США Джо Байден запланировал встречу с командой по национальной безопасности, из-за усиления эскалации на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на Белый дом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

В понедельник Байден встретится со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить развитие событий на Ближнем Востоке.

Также Белому дому сообщили, что Байден также запланировал беседу с королем Иордании Абдаллой II — поскольку США начинают новый раунд дипломатии, направленной на снижение напряженности на Ближнем Востоке.

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Между тем как пишут американские СМИ, США уже перебрасывают на Ближний Восток дополнительные истребители и отправляют корабли ВМС на фоне опасений относительно возможной атаки Ирана на Израиль.

Общая цель - снизить температуру в регионе, сдерживать и защищаться от этих атак и избегать регионального конфликта - заявил заместитель советника президента по национальной безопасности Джонатан Файнер.

По его словам, США и Израиль готовятся к любой угрозе.

Дополнение

Напряженность на Ближнем Востоке возросла после убийства на прошлой неделе лидера Камаса Исмаила Хании в Тегеране.

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До того в результате израильского удара в Бейруте погиб Фуад Шукур, старший военный командир ливанской группировки "Хезболла". Обе группировки поддерживаются Ираном, который поклялся отомстить.

Из-за этого растут опасения, что война Израиля против ХАМАСа в Газе может перерасти в более широкий конфликт.

Напомним

В воскресенье, 4 августа, Государственный секретарь США Энтони Бленкен провел телефонный разговор с министрами иностранных дел стран G7 и предупредил, что иранская атака на Израиль может начаться в течение двух дней.