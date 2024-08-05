Иран объявил воздушную тревогу в качестве возможной прелюдии к "неминуемому" нападению на Израиль. Пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post и Axios.

Детали

Иран выпустил NOTAM — уведомление, предупреждающее самолет об опасностях на маршруте, для центра, запада и северо-запада страны, рекомендуя самолетам изменить маршруты.

Контекст

Иран, палестинское исламистское движение ХАМАС и его ливанский союзник "Хезболла" обвинили Израиль в убийстве лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в среду, которое Израиль не стал комментировать. Его смерть наступила через несколько часов после того, как в результате удара, нанесенного по заявлению Израиля, под Бейрутом погиб военный глава ливанского движения Фуад Чокр.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил по видеоконференции G7 в понедельник, что Иран и "Хезболла" могут осуществить атаку против Израиля, - эта атака может начаться уже в понедельник.

Приостановка полетов

В знак растущего беспокойства несколько авиакомпаний приостановили полеты в Бейрут, в том числе немецкая Lufthansa до 12 августа, Air France и Transavia до вторника включительно. Lufthansa также приостановила полеты в Тель-Авив до 8 августа, - в компании объявили, что будут избегать воздушного пространства Ирана и Ирака до 7 августа.

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