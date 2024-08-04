россия планировала передать ракеты и военное оборудование поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене, ведь стремится использовать Иран для противостояния с Западом. Об этом говорится в отчете "Института изучения войны" (ISW), передает УНН.

Детали

Как отмечают в Институте, кремль планировал передать неизвестные ракеты и другое военное оборудование хуситам в Йемене, но передачи не произошло из-за дипломатического давления на рф.

"План россии, о котором сообщается, подчеркивает ее растущее военное партнерство с Ираном и предполагает, что россия, вероятно, имеет целью использовать иранских прокси для опосредованного противостояния Западу и формирования решений Запада", - говорится в отчете.

Отмечается, что официальные лица США и другие источники, знакомые с этим делом, заявили, что россия готовилась доставить неизвестные ракеты и другое военное оборудование хуситам в конце июля 2024 года, но отказалась от этого плана после дипломатического контакта США и Саудовской Аравии.

"Источники CNN заявили, что по меньшей мере трое российских военных чиновников отправились в Йемен в конце июля 2024 года, чтобы предоставить консультации хуситам и, возможно, помочь хуситам в проведении боевых учений, которые хуситы позже отменили. Официальные лица США заявили, что россия рассматривает вооружение и консультирование хуситов как ответную меру за снятие некоторых ограничений США на использование Украиной оружия, предоставленного США, для ударов внутри россии", - добавляют в Институте.

В отчете отмечается, что углубление партнерства россии с Ираном, вероятно, побудит кремль рассмотреть возможность поддержки других иранских прокси и использования этих групп в других косвенных попытках угрожать Западу эскалацией.

"Повышенная готовность россии использовать Иран и его помощников для опосредованного противостояния с Западом помешает попыткам россии представить российскую внешнюю политику на Ближнем Востоке как сбалансированную и может еще больше осложнить отношения россии со странами, обеспокоенными российско-иранским сотрудничеством", - отметили в Институте.

Напомним

Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в столице Ирана Тегеране рано утром в среду, и это нападение вызвало "угрозы мести Израиля" и усилило дальнейшее беспокойство, что конфликт в Газе превращается в более широкую войну на Ближнем Востоке.