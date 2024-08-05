В результате израильского авиаудара по двум школам в городе Газа погибли по меньшей мере 30 человек. В тот же день авиация Израиля атаковала палаточный городок возле больницы, общее количество погибших палестинцев достигло 44.
В воскресенье израильский авиаудар поразил две школы в городе Газа, убив по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В воскресенье, в результате израильского авиаудара пострадали две школы в городе Газа, что привело к гибели по меньшей мере 30 человек. Израильские военные заявили, что атака была направлена на военную базу ХАМАС, расположенную на территории школ.
В этот же день израильская авиация также нанесла удар по палаточному городку, который расположен на территории больницы в центре Газы. По данным представителей здравоохранения Газы, всего в воскресенье погибли по меньшей мере 44 палестинца.
Ізраїль вдарив по колоні вантажівок на кордоні Сирії та Лівану3 августа 2024, 02:00 • 108309 просмотров