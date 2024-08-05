В воскресенье израильский авиаудар поразил две школы в городе Газа, убив по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В воскресенье, в результате израильского авиаудара пострадали две школы в городе Газа, что привело к гибели по меньшей мере 30 человек. Израильские военные заявили, что атака была направлена на военную базу ХАМАС, расположенную на территории школ.

В этот же день израильская авиация также нанесла удар по палаточному городку, который расположен на территории больницы в центре Газы. По данным представителей здравоохранения Газы, всего в воскресенье погибли по меньшей мере 44 палестинца.

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