Израиль нанес удар по колонне грузовиков на границе между Сирией и Ливаном. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Израиль нанёс 3 удара с танкеров по транспортному конвою вблизи границы между Сирией и Ливаном, в результате чего был ранен один сирийский водитель.

Напомним

Хезболла почти ежедневно обстреливает израильские цели с начала войны в Газе в октябре прошлого года.

Хезболла відновила вогонь по Ізраїлю, ліванці готуються до надзвичайної ситуації - ЗМІ