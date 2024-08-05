После почти 10 месяцев войны в Газе и ликвидации двух высокопоставленных боевиков во время отдельных ударов в Ливане и Иране на прошлой неделе, в Израиле растет напряжение по поводу расширения войны на Ближнем Востоке. Пишет УНН со ссылкой на CBS news.

За последние недели напряженность в Израиле возросла, ожидается расширение военных действий. На это влияют такие факторы, как:

Убийства двух высокопоставленных боевиков в результате отдельных ударов в Ливане и Иране на прошлой неделе;

Гибель 18 человек в секторе Газа, в том числе четырёх, которые скрывались в палаточном лагере для перемещённых палестинцев на территории больничного комплекса;



Нападения с применением ножа в пригороде Тель-Авива, - по мнению полиции, нападавший является палестинским боевиком;



В столице Израиля погибли женщина в возрасте 70 лет и 80-летний мужчина, еще двое мужчин получили ранения; Другие инциденты.



Теперь, после убийства высокопоставленного командира «Хезболлы» во время удара в Ливане и главного политического лидера «Хамас» во время нападения в столице Ирана на прошлой неделе, Израиль готовится к мести. Оба были связаны с продолжающейся войной в Газе, которая была спровоцирована нападением «Хамас» на Израиль 7 октября, напоминает CBS.

Дополнение

"Хезболла" регулярно ведет огонь с Израилем вдоль ливанской границы с начала войны, что, по словам боевиков, направлено на ослабление давления на своего союзника, которого поддерживает Иран, "Хамас". В последние месяцы непрекращающиеся удары усилились, вызывая опасения относительно еще более разрушительной региональной войны.

УНН передавал, что «Хезболла» осуществила массированный ракетный обстрел северного Израиля.

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