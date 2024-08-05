Киев • УНН
В Израиле растет напряжение из-за угрозы ударов со стороны Ирана и Хезболлы после ликвидации двух высокопоставленных боевиков. Страна готовится к возможному расширению региональной войны на Ближнем Востоке.
После почти 10 месяцев войны в Газе и ликвидации двух высокопоставленных боевиков во время отдельных ударов в Ливане и Иране на прошлой неделе, в Израиле растет напряжение по поводу расширения войны на Ближнем Востоке. Пишет УНН со ссылкой на CBS news.
За последние недели напряженность в Израиле возросла, ожидается расширение военных действий. На это влияют такие факторы, как:
Теперь, после убийства высокопоставленного командира «Хезболлы» во время удара в Ливане и главного политического лидера «Хамас» во время нападения в столице Ирана на прошлой неделе, Израиль готовится к мести. Оба были связаны с продолжающейся войной в Газе, которая была спровоцирована нападением «Хамас» на Израиль 7 октября, напоминает CBS.
Дополнение
"Хезболла" регулярно ведет огонь с Израилем вдоль ливанской границы с начала войны, что, по словам боевиков, направлено на ослабление давления на своего союзника, которого поддерживает Иран, "Хамас". В последние месяцы непрекращающиеся удары усилились, вызывая опасения относительно еще более разрушительной региональной войны.
УНН передавал, что «Хезболла» осуществила массированный ракетный обстрел северного Израиля.
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