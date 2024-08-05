Киев • УНН
МИД Ирана заявляет о праве наказать Израиль, но не хочет эскалации на Ближнем Востоке. США усиливают военное присутствие в регионе из-за опасений возможной атаки Ирана на Израиль.
В Тегеране стремятся избежать эскалации ситуации на Ближнем Востоке, но считают что Израиль "нужно наказать". Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Укрепление стабильности и безопасности в регионе будет достигнуто путем наказания агрессора и создания сдерживающего фактора против Израиля и его авантюризма
По его словам, Иран " имеет право в рамках международного права наказать Израиль", но якобы официальный Тегеран на хочет эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Напомним
Президент США Джо Байден планирует встречу с командой нацбезопасности из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. США усиливают военное присутствие в регионе на фоне опасений относительно возможной атаки Ирана на Израиль.
Іран ймовірно готується до нападу на Ізраїль, тому повідомив літаки про зміну курсу - ЗМІ5 августа 2024, 13:42 • 9983 просмотра