В Тегеране стремятся избежать эскалации ситуации на Ближнем Востоке, но считают что Израиль "нужно наказать". Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Укрепление стабильности и безопасности в регионе будет достигнуто путем наказания агрессора и создания сдерживающего фактора против Израиля и его авантюризма - заявил представитель МИД Ирана Нассер Канаани.

По его словам, Иран " имеет право в рамках международного права наказать Израиль", но якобы официальный Тегеран на хочет эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Напомним

Президент США Джо Байден планирует встречу с командой нацбезопасности из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. США усиливают военное присутствие в регионе на фоне опасений относительно возможной атаки Ирана на Израиль.

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