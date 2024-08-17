Иран, вероятно, отложит удар по Израилю: СМИ назвали причины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иран может отложить запланированное возмездие Израилю за убийство лидера ХАМАСа, чтобы дать время на переговоры о прекращении огня в Газе. США, Израиль, Египет и Катар провели встречу в Дохе, представив "компромиссное предложение".

Ожидается, что Иран отложит запланированное возмездие Израилю за убийство одного из лидеров ХАМАСа в Тегеране, чтобы дать посредникам время на значительный прорыв в переговорах о прекращении огня и завершения войны в Газе, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

В пятницу высокопоставленные чиновники из США, Израиля, Египта и Катара встретились в Дохе на второй день переговоров, пытаясь преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАСом. После завершения переговоров было обнародовано совместное заявление от США, Египта и Катара, в котором указано, что обеим сторонам было представлено "компромиссное предложение". Ожидается, что высокопоставленные чиновники из этих стран встретятся в Каире до конца следующей недели.

Уже более двух недель регион с тревогой ждет возможного ответа Ирана за убийство Исмаила Хании, лидера политического крыла ХАМАС, и Фуада Шукра, высокопоставленного командира Хезболлы. Иран и Хезболла пообещали отомстить, что вызывает опасения относительно возможности более широкого конфликта в регионе.

После первого дня переговоров в четверг премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани позвонил исполняющему обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, призвав Иран воздержаться от любой эскалации, учитывая переговоры в Дохе, по словам иранских чиновников и трех других источников, знакомых с этим разговором.

К пятнице израильская разведка сообщила, что Хезболла и Иран снизили боевую готовность своих ракетных подразделений, и, по мнению израильских чиновников, ответ Ирана, который уже несколько раз откладывался, может произойти позже. Однако они предостерегают, что ситуация остается текучей, а разведывательные данные постоянно меняются.

В пятницу премьер-министр Катара снова поговорил с иранским коллегой, подчеркивая необходимость "спокойствия и деэскалации в регионе", как указано в заявлении Министерства иностранных дел Катара.

Добавим

Угроза более широкого конфликта в регионе может углубить разрушения, вызванные наступлением Израиля в Газе, которое привело к гибели десятков тысяч палестинцев и уничтожению значительных территорий. Израиль начал войну после масштабного нападения ХАМАСа на юг Израиля, что привело к гибели около 1200 человек и похищению еще 250 в Газу.

Израиль и ХАМАС уже несколько месяцев ведут переговоры по трехфазному соглашению о прекращении огня, которое включает постепенное освобождение оставшихся 115 заложников, живых и погибших, удерживаемых в Газе. Согласно условиям соглашения, Израиль выведет свои войска из Газы, и обе стороны в конце концов достигнут постоянного перемирия.

Однако между Израилем и ХАМАСом остаются несколько ключевых вопросов, вызывающих разногласия. ХАМАС отказался участвовать в последнем раунде переговоров, обвинив премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в затягивании процесса. Однако представители ХАМАСа выразили готовность вернуться к переговорам, если на саммите будет достигнут значительный прогресс.

В последние недели Нетаньяху ужесточил требования Израиля по соглашению, в частности призвал оставить израильские войска на границе с Египтом, чтобы не дать ХАМАСу возможности перевооружиться.

В течение последних дней западные дипломаты неоднократно посещали регион, пытаясь предотвратить ожидаемую эскалацию между Израилем и Ираном.

В пятницу министры иностранных дел Великобритании и Франции прибыли в Израиль для обсуждения переговоров о прекращении огня и предотвращения возможной полномасштабной войны между Израилем и Хезболлой. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти, который встретился с ливанскими чиновниками в Бейруте, заявил, что прекращение огня в Газе является "ключевым для остановки эскалации" в регионе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также объявил, что совершит свой девятый визит в регион с момента начала войны в Газе более 10 месяцев назад. Офис израильского премьер-министра сообщил, что Блинкен встретится с Нетаньяху в понедельник.

Напомним

ХАМАС не будет участвовать в переговорах по Газе из-за одобрения США продажи оружия Израилю на $20 млрд. Байден надеется на соглашение о прекращении огня, которое сдержит Иран от нападения на Израиль.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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