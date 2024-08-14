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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ХАМАС не будет участвовать в переговорах о перемирии в Газе - Reuters

ХАМАС не будет участвовать в переговорах о перемирии в Газе - Reuters

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 14:24  •  4206 просмотра

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ХАМАС заявил, что не будет участвовать в новом раунде переговоров о прекращении огня в Газе, запланированном на четверг в Катаре. Группировка настаивает на реализации уже принятого предложения от 2 июля.

Палестинская исламистская группировка ХАМАС заявила в среду, что не будет участвовать в новом раунде переговоров о прекращении огня в секторе Газа, запланированном на четверг в Катаре. Достижение перемирия помогло бы сдержать иранскую атаку на Израиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

США заявили, что ожидают, что непрямые переговоры состоятся, как и планировалось, в четверг в столице Катара Дохе, и что соглашение о прекращении огня все еще возможно. Однако Axios сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен отложил поездку на Ближний Восток, которая должна была начаться во вторник.

Три высокопоставленных иранских чиновника заявили, что только соглашение о прекращении огня в Газе удержит Иран от прямого возмездия Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании на его территории в прошлом месяце.

Іран може атакувати Ізраїль, якщо переговори про припинення вогню в Газі провалять - Reuters14 августа 2024, 06:43 • 13349 просмотров

Израильское правительство заявило, что пришлет делегацию на переговоры в четверг, но ХАМАС, палестинская боевая группировка, контролирующая сектор Газа, потребовало разработать план реализации предложения, которое оно уже приняло, а не проводить новые переговоры.

"ХАМАС благосклонен к предложению, представленному ему 2 июля, основанному на резолюции Совета Безопасности ООН и речи Байдена, и движение готово немедленно начать обсуждение механизма его реализации", - заявил высокопоставленный представитель Хамас Сами Абу Зухри.

"Переход к новым переговорам позволит оккупантам навязать новые условия и использовать лабиринт переговоров для новых массовых убийств", - добавил он.

Білий дім попереджає про загрозу атаки Ірану на Ізраїль найближчим часом13 августа 2024, 06:23 • 20509 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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