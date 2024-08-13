Белый дом предупреждает об угрозе атаки Ирана на Израиль в ближайшее время

Белый дом в понедельник предупредил, что атака Ирана на Израиль может быть неизбежной, сообщает "Голос Америки", пишет УНН.

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Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Израиль и его союзники должны быть готовы к "возможным значительным атакам" со стороны Ирана уже на этой неделе.

Министр обороны Ллойд Остин в воскресенье приказал направить атомную подводную лодку USS Georgia, оснащенную крылатыми ракетами, на Ближний Восток и ускорить переброску авианосца USS Abraham Lincoln в этот регион.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, является ли это послание Ирану, представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер ответил: "Совершенно верно".

"Мы пытаемся послать сигнал, который заключается в том, что мы стремимся к деэскалации ситуации, имеем силы в регионе для защиты наших войск, а также поддерживаем оборону Израиля", - сказал Райдер, общаясь в понедельник с журналистами в Пентагоне.

Барбара Стар, старший научный сотрудник по коммуникациям и политике Университета Южной Калифорнии, назвала этот сигнал "важным ориентиром", отметив, что США не используют подводные лодки для превентивных атак.

"США на самом деле хотят, чтобы Иран знал о присутствии и готовности нанести удар в защиту Израиля", - написала она в соцсети X.

Тем временем президент США Джо Байден в понедельник обсудил с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Италии растущую напряженность на Ближнем Востоке.

В совместном заявлении лидеры выразили "полную поддержку" усилиям по достижению прекращения огня и заключению соглашения об освобождении заложников в Газе. Они также отметили, что поддерживают призыв Байдена и лидеров Египта и Катара возобновить переговоры позже на этой неделе.

Лидеры также выразили поддержку обороне Израиля от атак со стороны Ирана и террористических группировок, поддерживаемых Ираном, призвав Иран "отступить", одновременно обсуждая "серьезные последствия для региональной безопасности" в случае атаки.

Тем временем представители группировки ХАМАС подтвердили убийство боевиками одного израильского заложника и ранения двух других. Представитель ХАМАС Абу Убайда возложил убийство на охрану заложника, назвав это ответом на так называемую израильскую "резню" палестинцев. Он также сообщил, что две израильские заложницы были ранены в результате другого инцидента.

Представители Пентагона, как указано, заявили, что Вооруженные силы Ирана занимают ударные позиции.

Американские военные видели аналогичные перемещения войск перед первой прямой военной атакой Ирана на Израиль в апреле, когда Тегеран запустил на запад более 300 дронов и ракет. Лишь небольшое количество ракет и беспилотников поразило израильские цели, нанеся незначительные повреждения и ранив нескольких человек.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в понедельник заявил, что он обсудил со своим американским коллегой подготовку к возможной крупномасштабной военной атаке на Израиль. Остин заявил, что Соединенные Штаты предпримут все возможные шаги для защиты Израиля.

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В пятницу иранский чиновник из Корпуса стражей исламской революции заявил, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи приказал Ирану "жестоко наказать" Израиль за убийство лидера ХАМАС в Тегеране 31 июля.