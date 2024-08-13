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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белый дом предупреждает об угрозе атаки Ирана на Израиль в ближайшее время

Белый дом предупреждает об угрозе атаки Ирана на Израиль в ближайшее время

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 06:23  •  6292 просмотра

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США направляют военные силы на Ближний Восток из-за угрозы атаки Ирана на Израиль. Лидеры западных стран выразили поддержку Израилю и призвали Иран отступить от агрессивных планов.

Белый дом в понедельник предупредил, что атака Ирана на Израиль может быть неизбежной, сообщает "Голос Америки", пишет УНН.

Детали

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Израиль и его союзники должны быть готовы к "возможным значительным атакам" со стороны Ирана уже на этой неделе.

Министр обороны Ллойд Остин в воскресенье приказал направить атомную подводную лодку USS Georgia, оснащенную крылатыми ракетами, на Ближний Восток и ускорить переброску авианосца USS Abraham Lincoln в этот регион.

Попередження Ірану та "Хезболлі": Пентагон направляє на Близький Схід атомний підводний човен12 августа 2024, 10:53 • 18457 просмотров

Отвечая на вопрос журналиста о том, является ли это послание Ирану, представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер ответил: "Совершенно верно".

"Мы пытаемся послать сигнал, который заключается в том, что мы стремимся к деэскалации ситуации, имеем силы в регионе для защиты наших войск, а также поддерживаем оборону Израиля", - сказал Райдер, общаясь в понедельник с журналистами в Пентагоне.

Барбара Стар, старший научный сотрудник по коммуникациям и политике Университета Южной Калифорнии, назвала этот сигнал "важным ориентиром", отметив, что США не используют подводные лодки для превентивных атак.

"США на самом деле хотят, чтобы Иран знал о присутствии и готовности нанести удар в защиту Израиля", - написала она в соцсети X.

Тем временем президент США Джо Байден в понедельник обсудил с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Италии растущую напряженность на Ближнем Востоке.

В совместном заявлении лидеры выразили "полную поддержку" усилиям по достижению прекращения огня и заключению соглашения об освобождении заложников в Газе. Они также отметили, что поддерживают призыв Байдена и лидеров Египта и Катара возобновить переговоры позже на этой неделе.

Лидеры также выразили поддержку обороне Израиля от атак со стороны Ирана и террористических группировок, поддерживаемых Ираном, призвав Иран "отступить", одновременно обсуждая "серьезные последствия для региональной безопасности" в случае атаки.

Тем временем представители группировки ХАМАС подтвердили убийство боевиками одного израильского заложника и ранения двух других. Представитель ХАМАС Абу Убайда возложил убийство на охрану заложника, назвав это ответом на так называемую израильскую "резню" палестинцев. Он также сообщил, что две израильские заложницы были ранены в результате другого инцидента.

Представители Пентагона, как указано, заявили, что Вооруженные силы Ирана занимают ударные позиции.

Американские военные видели аналогичные перемещения войск перед первой прямой военной атакой Ирана на Израиль в апреле, когда Тегеран запустил на запад более 300 дронов и ракет. Лишь небольшое количество ракет и беспилотников поразило израильские цели, нанеся незначительные повреждения и ранив нескольких человек.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в понедельник заявил, что он обсудил со своим американским коллегой подготовку к возможной крупномасштабной военной атаке на Израиль. Остин заявил, что Соединенные Штаты предпримут все возможные шаги для защиты Израиля.

Нові дані ізраїльської розвідки припускають, що Іран готується атакувати Ізраїль протягом кількох днів11 августа 2024, 23:28 • 103256 просмотров

В пятницу иранский чиновник из Корпуса стражей исламской революции заявил, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи приказал Ирану "жестоко наказать" Израиль за убийство лидера ХАМАС в Тегеране 31 июля.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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