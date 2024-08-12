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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Предупреждение Ирану и "Хезболле": Пентагон направляет на Ближний Восток атомную подводную лодку

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 10:53  •  2548 просмотра

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Пентагон усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке, отправляя атомную подводную лодку USS Georgia и авианосец USS Abraham Lincoln. Это реакция на рост напряженности в регионе.

США усиливает свое присутствие на Ближнем Востоке: Пентагон приказал развернуть основные военно-морские силы, в частности атомную подводную лодку "Georgia" ("Джорджия") и авианосец "ABRAHAM LINCOLN" ("Авраам Линкольн").

Пишет УНН со ссылкой на Defense.gov.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил приверженность Соединенных Штатов к принятию всех возможных мер для защиты Израиля. Чиновник отметил укрепление позиций и возможностей вооруженных сил США на всем Ближнем Востоке в свете эскалации региональной напряженности. Подкрепляя это обязательство, Остин приказал:

...авианосной ударной группе USS ABRAHAM LINCOLN, оснащенной истребителями F-35C, ускорить свой переход в зону ответственности Центрального командования, что расширит возможности, которые уже предоставляет авианосная ударная группа USS THEODORE ROOSEVELT

- говорится в сообщении. 

Также министр обороны США приказал подводной лодке USS Georgia с управляемыми ракетами направиться в регион Центрального командования.

Справка

Американский авианосец "Авраам Линкольн" длиной более 300 метров представляет собой настоящую плавучую крепость, способную принимать десятки истребителей и координировать крупномасштабные операции.

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В 2012 году "Авраам Линкольн"  отправили в воды Красного моря, в частности в Ормузский пролив (разделяющий Иран от ОАЭ и Омана) в качестве ответа на ядерную программу, объявленную в то время Тегераном.

Атомная подводная лодка USS Georgia представляет собой еще одно чрезвычайно разрушительное судно, развернутое Пентагоном. При длине около 110 метров эта подводная лодка может быть оснащена более чем 150 крылатыми ракетами, способными с высокой точностью поражать цели на больших дальностях.

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Впечатляющее подразделение, к которому вскоре присоединится военный корабль США USS THEODORE ROOSEVELT ("Теодор Рузвельт"), уже присутствующий в регионе, что увеличит возможности США по проецированию силы на Ближнем Востоке.

Напомним,

УНН передавал, что Минобороны США отправляет на Ближний Восток подводную лодку с управляемыми ракетами. Также ускорено развертывание авианосца ISS Abraham Lincoln и вспомогательных кораблей с военно-морской базы на острове Гуам.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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