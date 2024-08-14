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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иран может атаковать Израиль, если переговоры о прекращении огня в Газе провалятся - Reuters

Иран может атаковать Израиль, если переговоры о прекращении огня в Газе провалятся - Reuters

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 06:43  •  4064 просмотра

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Иран угрожает атаковать Израиль за убийство лидера ХАМАС, если переговоры о прекращении огня в Газе потерпят неудачу. США и союзники пытаются убедить Иран ослабить напряженность перед переговорами.

 Только соглашение о прекращении огня в Газе, достигнутое в результате переговоров, которые, как надеются, состоятся на этой неделе, удержит Иран от нападения на Израиль за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом пишет Reuters  со ссылкой на трех  высокопоставленных  иранских чиновников, передает УНН

Детали 

Иран пообещал жестко ответить на убийство Хании, которое произошло во время его визита в Тегеран в конце прошлого месяца и в котором он обвиняет Израиль. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность. Военно-морские силы США направили на Ближний Восток военные корабли и подводную лодку, чтобы укрепить оборону Израиля.

Один из источников, высокопоставленный чиновник иранской службы безопасности, сказал, что Иран вместе с союзниками, такими как "Хезболла", начнет прямую атаку, если переговоры в Газе провалятся или если Израиль посчитает, что он затягивает переговоры. Источники не сказали, как долго Иран будет ждать прогресса в переговорах, прежде чем принять ответные меры.

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В связи с возросшим риском более масштабной войны на Ближнем Востоке после убийства Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра, Иран в последние дни ведет интенсивный диалог с западными странами и США о путях "выверенного возмездия", сообщили источники Reuters. 

В комментариях, опубликованных во вторник, посол США в Турции подтвердил, что Вашингтон просит союзников помочь убедить Иран ослабить напряженность. Три источника в региональных правительствах рассказали о переговорах с Тегераном по недопущению эскалации накануне переговоров о прекращении огня в Газе, которые должны начаться в четверг в Египте или Катаре.

"Мы надеемся, что наши ответные меры будут своевременными и осуществленными таким образом, чтобы не повредить потенциальному прекращению огня", - говорится в заявлении миссии Ирана при ООН в пятницу. Министерство иностранных дел Ирана во вторник заявило, что призывы к сдержанности "противоречат принципам международного права".

"Иран и его доверенные лица могут сделать что-то уже на этой неделе... Это оценка США, а также Израиля", - заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби.

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"Если что-то произойдет на этой неделе, то время этого, конечно, может повлиять на переговоры, которые мы хотим провести в четверг", - добавил он.

В выходные ХАМАС поставил под сомнение возможность проведения переговоров. Израиль и ХАМАС провели несколько раундов переговоров в течение последних месяцев, так и не договорившись об окончательном прекращении огня.

В Израиле многие наблюдатели считают, что ответные меры неизбежны после того, как верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран "сурово накажет" Израиль за удар по Тегерану.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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