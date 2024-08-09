Израиль согласился возобновить переговоры о перемирии в Газе: состоятся 15 августа

Израиль согласился возобновить переговоры о прекращении огня в Секторе Газа 15 августа по требованию американских, катарских и египетских посредников, сообщил офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху в пятницу, передает УНН со ссылкой на France24.

По предложению Соединенных Штатов и посредников Израиль 15 августа отправит делегацию переговорщиков в согласованное место для согласования деталей реализации соглашения - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

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Ранее Reuters сообщал, что лидеры США, Египта и Катара инициировали срочные переговоры между Израилем и ХАМАС 15 августа. Цель - заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

7 августа Госсекретарь США Блинкен заявил, что переговоры о прекращении огня в Газе вышли на финальную стадию. США работают с Египтом и Катаром над соглашением для деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.