Израиль согласился возобновить переговоры о перемирии в Газе: состоятся 15 августа
Киев • УНН
Израиль согласился возобновить переговоры о прекращении огня в Секторе Газа 15 августа по требованию посредников. Делегация будет отправлена в согласованное место для обсуждения деталей реализации соглашения.
Израиль согласился возобновить переговоры о прекращении огня в Секторе Газа 15 августа по требованию американских, катарских и египетских посредников, сообщил офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху в пятницу, передает УНН со ссылкой на France24.
По предложению Соединенных Штатов и посредников Израиль 15 августа отправит делегацию переговорщиков в согласованное место для согласования деталей реализации соглашения
Дополнение
Ранее Reuters сообщал, что лидеры США, Египта и Катара инициировали срочные переговоры между Израилем и ХАМАС 15 августа. Цель - заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.
7 августа Госсекретарь США Блинкен заявил, что переговоры о прекращении огня в Газе вышли на финальную стадию. США работают с Египтом и Катаром над соглашением для деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.