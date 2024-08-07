За кулисами напряжения на Ближнем Востоке: Израиль предупредил США, что имеет отношение к убийству Хании

Израильский чиновник подтвердил Washington Post, что телефонный разговор между Байденом и Нетаньяху после смерти Хании был "напряженным"; по данным издания Израиль также связывался с чиновниками США относительно ответственности за убийство Исмаила Хании, передает УНН.

Детали

Израиль неоднократно наносил удары по "Хезболле" и иранским командирам без предварительного информирования Соединенных Штатов, вызывая гнев должностных лиц Байдена и самого президента. По данным WP, хотя Тель-Авив отказался комментировать убийство Хание, представители страны сообщили США сразу после инцидента, что именно Израиль несет за это ответственность.

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Между тем, по словам нескольких высокопоставленных чиновников администрации США, в ходе конфликта многие американские чиновники начали рассматривать Нетаньяху, а не Иран, как главную власть в сдерживании более широкого регионального пожара.

Израильский чиновник подтвердил, что телефонный разговор между Байденом и Нетаньяху на прошлой неделе после смерти Ханийе был "напряженным". В то же время, Байден вероятно пока не готов оказать значительное давление на Израиль, чтобы попытаться сдержать его действия. Существенного ограничения военной помощи стране пока не рассматривается.

Дополнение

Дипломатический блиц, возглавляемый Блинкеном в последние дни, включал американских партнеров, которые имеют регулярные отношения на высоком уровне с Тегераном.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти провел редкий телефонный разговор со своим иранским коллегой в субботу, призывая к сдержанности. По словам бывшего египетского чиновника, знакомого с ситуацией, это произошло после того, как администрация Байдена попросила правительство президента Абдель Фатаха ас-Сиси связаться с Ираном.

Во время телефонного разговора с Блинкеном в понедельник премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани сказал, что он передал иранцам, что они будут "самым большим проигрышем", если решат эскалировать конфликт, пишет Washington Post.





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