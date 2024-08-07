Обстрелян офис депутата в Берлине из-за поддержки Израиля

Прошлой ночью неизвестные стреляли в офис депутата от Палаты представителей Берлина от района Обершьонвайде Ларса Дюстергофта. Об этом политик сообщил в Facebook. Передает УНН.

Детали

Дюстергофт, который является депутатом от партии СДПГ, заявил, что в его офис осуществили четыре выстрела. Также на стене здания написали фразу: "Мы осуждаем Германию за геноцид".

Политик уверен, что такие действия были вызваны "ситуацией на Ближнем Востоке". На этом фоне он раскритиковал правительство Германии, которое поддерживает израильские власти в боевых действиях на территории Сектора Газа.

"Стрельба на мое фото и лозунги на стене здания - это преступные действия, которые глубоко меня задевают и шокируют. Что будет дальше - кто-то встанет передо мной с пистолетом и нажмет на курок?" - написал он.

Міжнародний благодійний фонд "Діти війни" проводить конкурс малюнків у Німеччині: умови для участі