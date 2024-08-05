Международный благотворительный фонд "Дети войны" объявил конкурс рисунков "Мирная жизнь и наши мечты" в Германии, победители получат ценные призы. Об этом сообщил председатель правления фонда Эдуард Багиров, пишет УНН.

Этот конкурс направлен на то, чтобы помочь детям, пострадавшим от войны, справиться с тяжелыми эмоциями и раскрыть свой творческий потенциал.

Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 6 до 17 лет, проживающие в Германии.

Тема конкурса-свободная, каждый ребенок может нарисовать все, что ему ближе: свою семью, друзей, любимое занятие, мир, о котором мечтает.

Для участия в конкурсе необходимо прислать свой рисунок. Победителей ждут ценные призы - от 200 евро до 500 евро, а все участники получат памятные подарки.

Кроме того, лучшие работы будут представлены на выставке в Берлине и напечатаны в календарях на 2025 год.

"Мы приглашаем к участию не только детей, но и их родителей, педагогов и всех, кто неравнодушен к судьбе юных талантов. Давайте вместе подарим детям радость творчества и веру в светлое будущее!"- указывают организаторы.

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