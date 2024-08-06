Соединенные Штаты призывают другие страны по дипломатическим каналам сообщить Ирану, что эскалация на Ближнем Востоке не в их интересах, заявил в понедельник представитель Госдепартамента, в то время, которое госсекретарь США Энтони Блинкен назвал "критическим моментом" для региона, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Блинкен сказал, что Вашингтон "занимается интенсивной дипломатией, практически круглосуточно", чтобы помочь снизить напряженность на фоне опасений, что Иран готовит ответный удар по Израилю.

"Все стороны должны воздержаться от эскалации", - сказал Блинкен во время церемонии подписания со своим австралийским коллегой в Вашингтоне.

"Все стороны должны принять меры для ослабления напряженности. Эскалация не в чьих-то интересах. Она приведет лишь к большему конфликту, большему насилию, большей опасности", - отметил госсекретарь.

Байден скликає групу нацбезпеки через загрозу атаки Ірану на Ізраїль

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были проинформированы своей командой по национальной безопасности о ситуации на Ближнем Востоке, включая угрозы, которые Иран и его доверенные лица представляют для Израиля и военнослужащих США. Они также были проинформированы об атаке на иракскую авиабазу Аль-Асад в понедельник и обсудили ответ США.

Во время этого брифинга Байден и Харрис, как сообщается, получили сообщение от своей команды по национальной безопасности, что пока неясно, когда Иран и "Хезболла", вероятно, начнут атаку на Израиль, "и каковы особенности такой атаки", по словам официального лица США.

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По словам официальных лиц США, в результате ракетного удара были ранены по меньшей мере пять американских военнослужащих. Неясно, была ли атака связана с угрозами Ирана отомстить за убийство Хании, относительно которого США заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

Байден и Харрис также получили информацию об усилиях США по оказанию военной поддержки Израилю в случае нападения и дипломатических усилий по "деэскалации региональной напряженности" и достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.

Ранее в понедельник Блинкен поговорил с премьер-министром Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани и министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Ати.

"Одним из пунктов наших обменов является призыв к странам передавать сообщения Ирану и призыв к странам ясно дать понять Ирану, что эскалация этого конфликта совсем не в их интересах, что новая атака на Израиль совсем не в их интересах", - заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Миллер, выступая на пресс-конференции, не сказал, были ли послания Вашингтона распространены Ирану или по какому каналу.

"Я ожидаю, что некоторые из них передадут это сообщение и донесут эту мысль до правительства Ирана", - добавил он.

Блинкен в своих замечаниях также призвал стороны "разорвать этот цикл" насилия и договориться о прекращении огня в конфликте в секторе Газа, несмотря на убийство Хании, который был ключевой фигурой в переговорах между Израилем и ХАМАС.

"На самом деле все сводится к тому, чтобы все стороны нашли способы прийти к согласию, а не искали причин для отсрочки или отказа, - сказал Блинкен. - Необходимо, чтобы все стороны сделали правильный выбор в предстоящие часы и дни".

Дополнение

Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в иранской столице Тегеране на прошлой неделе, нападение, которое вызвало угрозы мести Израилю и усилило опасения, что конфликт в секторе Газа превращается в более масштабную войну на Ближнем Востоке.

Вбивство лідера ХАМАС Ханії у Тегерані посилило побоювання розширення конфлікту в Газі на Близький Схід - Reuters

Иран обвинил Израиль и заявил, что "накажет" его; израильские официальные лица не взяли ответственность за убийство. Иран поддерживает ХАМАС, который воюет с Израилем в Газе, а также ливанскую группировку "Хезболла", чей старший военный командир Фуад Шукр был убит в результате израильского удара по Бейруту на прошлой неделе.