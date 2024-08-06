Президент США Джо Байден провел встречу со своей высокопоставленной командой национальной безопасности на фоне растущей напряженности из-за возможного нападения Ирана на Израиль. Во время брифинга он был проинформирован о готовности поддержать Израиль в случае атаки. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что официальные лица "работают круглосуточно", чтобы предотвратить эскалацию конфликта. Беспокойство возросло после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, в котором Иран обвинил Израиль и пообещал "суровое" возмездие. Израиль не взял на себя ответственность за этот инцидент.

Некоторые страны, включая США и Великобританию, призвали своих граждан покинуть Ливан из-за возможной роли, которую может сыграть Хезболла, поддерживаемое Ираном ополчение, в ответных действиях. По данным Axios, во время брифинга в понедельник Байдену сообщили, что время и характер возможной атаки Ирана остаются неизвестными.

Блинкен отметил, что эскалация конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон и приведет лишь к дальнейшему насилию. Он также отметил важность прекращения огня, что может создать возможности для длительного мира.

Байден также провел разговор с королем Иордании Абдаллой II, где они обсудили усилия по деэскалации напряженности, включая прекращение огня и освобождение заложников. В совместном заявлении G7 выразили глубокую обеспокоенность растущей напряженностью на Ближнем Востоке, подчеркнув, что дальнейшая эскалация угрожает более широкому конфликту в регионе.

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