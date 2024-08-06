Израиль будет атакован со стороны Ирана сегодня ночью, считает экс-президент США Дональд Трамп, пишет Israel National News, передает УНН.

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"Я слышал, что сегодня вечером Иран совершит атаку на Израиль. Сегодня вечером на них нападут, я вам прямо сейчас говорю", - сказал Трамп в интервью Адину Россу, пишет Israel National News.

В то же время, он заявил, что если бы он был президентом, ничего подобного не произошло бы.

"Никто бы даже не произнес слово "нападение". Этого бы не произошло. 100%", - заявил Трамп.

В то же время, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя американского военного ведомства сообщает, что Пентагон пока не обнаружил никаких подготовительных действий со стороны Ирана, которые бы указывали на атаку в ближайшие часы.

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