Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в столице Ирана Тегеране рано утром в среду, и это нападение вызвало "угрозы мести Израилю" и усилило дальнейшее беспокойство, что конфликт в Газе превращается в более широкую войну на Ближнем Востоке, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Палестинская военизированная группировка и Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердили смерть Хании. Стражи заявили, что это произошло через несколько часов после того, как он посетил церемонию приведения к присяге нового президента Ирана.

Хотя многие предполагали, что атаку совершил Израиль, правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху не взяло на себя ответственности и заявило, что не будет комментировать это убийство.

Хания, который обычно проживал в Катаре, был лицом международной дипломатии ХАМАС, на фоне того, как в Газе бушевала война, начатая атакой ХАМАС на Израиль 7 октября. Он участвовал в непрямых переговорах при международном посредничестве по достижению режима прекращения огня в палестинском анклаве.

Убийство произошло менее чем через 24 часа после того, как Израиль заявил об убийстве командира "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте в ответ за смертоносный удар на Голанских высотах.

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"Последние события, похоже, отвергают шансы на любое быстрое соглашение о прекращении огня в почти 10-месячной войне в Газе между Израилем и палестинским ХАМАС - пишет издание.

В своем заявлении вооруженное крыло ХАМАС заявило, что убийство Хании "выведет битву на новый уровень и будет иметь серьезные последствия".

Пообещав принять ответные меры, Иран объявил трехдневный национальный траур и заявил, что США несут ответственность за поддержку Израиля.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль дал основания для "сурового наказания для себя", и обязанностью Тегерана является отомстить за смерть лидера ХАМАС. Ранее иранские войска уже наносили удары непосредственно по Израилю во время войны в Газе, отмечает издание.

Официальный представитель израильского правительства отказался комментировать убийство Хании, но сказал, что страна находится в состоянии повышенной готовности к любой мести Ирана.

Спикер Дэвид Менсер заявил на брифинге журналистам, что Израиль привержен переговорам по прекращению огня в Газе и обеспечению освобождения израильских заложников, удерживаемых палестинскими боевиками в Газе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время мероприятия в Сингапуре обошел вопрос об убийстве Хании, заявив, что соглашение о прекращении огня в Газе является ключом к избежанию более широкой эскалации в регионе. Он сказал Channel News Asia, что США не знали об убийстве и не причастны к нему.

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль не пытается эскалировать войну, но готов к любым сценариям.

Катар, который вместе с Египтом выступает посредником в переговорах, направленных на прекращение боевых действий в Газе, осудил убийство Хании как опасную эскалацию конфликта.

"Политические убийства и продолжающиеся нападения на гражданских лиц в Газе во время переговоров заставляют нас спросить, как посредничество может быть успешным, когда одна сторона убивает участника переговоров с другой стороны?" - заявил премьер-министр Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани в X.

Египет заявил, что это свидетельствует об отсутствии политической воли со стороны Израиля успокоить напряженность. Инцидент также осудили Китай, россия, Турция и Ирак.

Высший орган безопасности Ирана провел заседание, чтобы определить стратегию в ответ на убийство, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Президент Палестины Махмуд Аббас осудил убийство, а палестинские фракции на Западном берегу Иордана призвали к забастовке и массовым демонстрациям.

"В Израиле царило приподнятое настроение, на фоне того, как израильтяне приветствовали то, что они считали большим достижением в войне против ХАМАС. Жители осажденного сектора Газы опасались, что смерть Хании продолжит боевые действия, которые опустошили анклав", - отметило издание.