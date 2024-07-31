Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Соединенные Штаты не причастны к убийству лидера ХАМАСа Исмаила Хании. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Его спросили, какое влияние может иметь смерть Хании на войну между Израилем на ХАМАСом. Блинкен ответил, что связывание этого события с последующими было бы спекуляцией.

Это то, о чем мы не знали и к чему не были причастны. Очень трудно спекулировать на этом. За многие годы я научился никогда не спекулировать на том, как одно событие может повлиять на другое - сказал Блинкен.

Блинкен добавил, что прекращение огня и освобождение заложников, удерживаемых в Газе, имеют решающее значение, и Соединенные Штаты сделают все, чтобы это произошло.

Жизненно важно, надеюсь, направить ситуацию в правильное русло для более прочного мира и более прочной безопасности, чтобы не терять фокус - сказал он.

В то же время, СМИ оценивают, что убийство Хании, менее чем через 24 часа после того, как Израиль заявил об уничтожении командира «Хезболлы», может стать серьезным препятствием для заключения соглашения о прекращении огня в 10-месячной войне.

Контекст

Революционная гвардия Ирана подтвердила смерть Хании через несколько часов после того, как он присутствовал на церемонии приведения к присяге нового президента страны.

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