Иран начал масштабное расследование убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании и уже арестовал десятки людей в поисках подозреваемых, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

«Иран арестовал более двух десятков человек, включая старших офицеров разведки, военных чиновников и сотрудников военного гостевого дома в Тегеране, в ответ на огромное и унизительное нарушение безопасности, которое позволило убить одного из лидеров ХАМАС», - пишет издание со ссылкой на двух иранцев, знакомых с расследованием.

Аресты высокопоставленных чиновников, как указано, произошли после убийства в результате взрыва в среду утром Исмаила Хании, который возглавлял политический офис ХАМАС в Катаре и посетил Тегеран на инаугурацию нового президента Ирана, остановившись в гостевом доме на севере Тегерана, столицы Ирана.

«Жесткая реакция на убийство Хании подчеркивает, насколько это был разрушительный провал безопасности для руководства Ирана, поскольку убийство произошло в строго охраняемом комплексе в столице страны, всего через несколько часов после церемонии приведения к присяге нового президента страны», - отмечает издание.

«Ощущение того, что Иран не может защитить ни свою родину, ни своих ключевых союзников, может оказаться фатальным для иранского режима, поскольку по сути это сигнал его врагам, что если они не могут свергнуть Исламскую Республику, то могут ее обезглавить», - сказал Али Ваез, директор Международной кризисной группы по Ирану.

Лідера ХАМАС Ісмаїла Ханійє, ймовірно, було вбито заздалегідь закладеною бомбою - NYT