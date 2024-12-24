Израиль впервые подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Хании в Тегеране

В понедельник, 23 декабря, министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль стоит за убийством лидера политического крыла ХАМАС Исмаила Хании в конце июля. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Кац обратился к йеменским хуситам, которые обстреливают израильскую территорию ракетами. Министр напомнил, что Израиль победил ХАМАС и "Хезболлу", а также "ослепил" системы противовоздушной обороны в Иране и повредил системы производства иранских ракет.

Мы нанесём удар по стратегической инфраструктуре (хуситов - ред.) и обезглавим их лидеров. Так же как мы поступили с Ханией, Синваром (лидером ХАМАС Яхья Синваром - ред.) и Насраллой (лидером "Хезболлы" Хасаном Насраллой - ред.) в Тегеране, Газе и Ливане, мы поступим в Ходейде и Сане (йеменские города - ред.),