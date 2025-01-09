Новым президентом Ливана избран военнослужащий Джозеф Аун

Парламент Ливана в четверг избрал нынешнего командующего армией Джозефа Ауна президентом, положив конец более чем двухлетнему вакууму в ливанском президентстве из-за отсутствия консенсуса между разделенными политическими блоками.

Передает УНН со ссылкой на RTVE.

Парламент Ливана проголосовал в четверг за избрание командующего армией Джозефа Ауна главой государства, заполнив президентский вакуум, который длился более двух лет.

Голосование состоялось через несколько недель после того, как соглашение о прекращении огня приостановило 14-месячный конфликт между Израилем и ливанской боевой группировкой Хезболла, а лидеры Ливана обратились за международной помощью для восстановления.

Аун обещает разоружить ополченцев; также он отметил, что «государство будет иметь монополию» на оружие.

Главной целью развертывания армии на юге Ливана, как планируется, будет обеспечение того, чтобы ни одна негосударственная структура не владела оружием в этом регионе.

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Аун также пообещал восстановить районы, разрушенные во время недавнего воздушного наступления Израиля на страну. Но он также пообещал разработать оборонительную стратегию для сдерживания Израиля.

Напомним,

В ноябре 2024 года, через день после начала перемирия между Израилем и «Хезболлой» стороны обменялись обвинениями в его нарушении.

UNIFIL осуждает продолжение разрушения Израилем жилых районов и инфраструктуры на юге Ливана, несмотря на перемирие. Это нарушает резолюцию СБ ООН 1701, которая завершила войну 2006 года между Израилем и Хезболлой.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что страна стоит за ликвидацией Исмаила Хании в Иране. Он также предупредил о подобных действиях против лидеров йеменских хуситов.