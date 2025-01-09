Новим президентом Лівану обраний військовослужбовець Джозеф Аун
Київ • УНН
Парламент Лівану обрав командувача армією Джозефа Ауна президентом після 2-річного вакууму. Новий лідер пообіцяв забезпечити державну монополію на зброю та розробити стратегію стримування Ізраїлю.
Парламент Лівану в четвер обрав нинішнього командувача армією Джозефа Ауна президентом, поклавши край більш ніж дворічному вакууму в ліванському президентстві через відсутність консенсусу між розділеними політичними блоками.
Передає УНН із посиланням на RTVE.
Парламент Лівану проголосував у четвер за обрання командувача армією Джозефа Ауна главою держави, заповнивши президентський вакуум, який тривав більше двох років.
Голосування відбулося через кілька тижнів після того, як угода про припинення вогню призупинила 14-місячний конфлікт між Ізраїлем і ліванським бойовим угрупуванням Хезболла, а лідери Лівану звернулися за міжнародною допомогою для відновлення.
Аун обіцяє роззброїти ополченців; також він зазначив, що "держава матиме монополію" на зброю.
Головною метою розгортання армії на півдні Лівану, як планується, буде забезпечення того, щоб жодна недержавна структура не володіла зброєю в цьому регіоні.
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Аун також пообіцяв відновити райони, зруйновані під час нещодавнього повітряного наступу Ізраїлю на країну. Але він також пообіцяв розробити оборонну стратегію для стримування Ізраїлю.
Нагадаємо
У листопаді 2024 року, через день після початку перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою" сторони обмінялися звинуваченнями у його порушенні.
UNIFIL засуджує продовження руйнування Ізраїлем житлових районів та інфраструктури на півдні Лівану, незважаючи на перемир'я. Це порушує резолюцію РБ ООН 1701, яка завершила війну 2006 року між Ізраїлем та Хезболлою.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що країна стоїть за ліквідацією Ісмаїла Ханії в Ірані. Він також попередив про подібні дії проти лідерів єменських хуситів.