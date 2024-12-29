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Понад 122 мільйони: кількість переміщених осіб у всьому світі зросла

Понад 122 мільйони: кількість переміщених осіб у всьому світі зросла

Київ • УНН

 • 26769 перегляди

У 2024 році кількість переміщених осіб у світі зросла на 5 мільйонів порівняно з минулим роком. Найбільша криза - у Сирії, де 13,8 млн людей стали біженцями всередині країни та за її межами.

За даними агентства ООН у справах біженців, у 2024 році кількість переміщених осіб у всьому світі на п'ять мільйонів більше, ніж попереднього року.

Передає УНН із посиланням на UNO-Flüchtlingshilfe.

Агентство ООН з надання допомоги біженцям налічує понад 122 мільйони біженців по всьому світу. Причинами переміщення є насильство, конфлікти і наслідки зміни клімату, пояснила німецька організація-партнер Агентства ООН у справах біженців. Окремо підкреслюється, що нинішні цифри перевищують на п'ять мільйонів відповідні дані, зафіксовані торік.

Цифри шокують, але за кожною цифрою стоїть людина з надією на безпеку і майбутнє. Наше спільне завдання - запропонувати цим людям захист і перспективи

- сказав Пітер Рухенстрот-Бауер, директор агентства ООН у справах біженців у Німеччині.

Зазначається, що Сирія залишається "найбільшою кризою переміщення у світі", оскільки 13,8 мільйона людей переміщено всередині країни та за її межами. Більшість сирійських біженців живе в сусідніх країнах Туреччини, Лівані, Йорданії та Іраку, а інші знайшли притулок у Європі та за її межами.

У Чехії не фіксують збільшення кількості новоприбулих біженців з України16.12.24, 04:49 • 102202 перегляди

Військовий конфлікт у секторі Газа та Лівані призвів до насильницького переміщення понад 1,7 мільйона осіб.

Доповнення

У кінці вересня 2024 року було зафіксовано, що статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4 млн 197,37 тис. осіб. громадян країн, що не входять до складу ЄС, які виїхали з України внаслідок масштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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