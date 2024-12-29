Понад 122 мільйони: кількість переміщених осіб у всьому світі зросла

У 2024 році кількість переміщених осіб у світі зросла на 5 мільйонів порівняно з минулим роком. Найбільша криза - у Сирії, де 13,8 млн людей стали біженцями всередині країни та за її межами.

За даними агентства ООН у справах біженців, у 2024 році кількість переміщених осіб у всьому світі на п'ять мільйонів більше, ніж попереднього року. Передає УНН із посиланням на UNO-Flüchtlingshilfe. Агентство ООН з надання допомоги біженцям налічує понад 122 мільйони біженців по всьому світу. Причинами переміщення є насильство, конфлікти і наслідки зміни клімату, пояснила німецька організація-партнер Агентства ООН у справах біженців. Окремо підкреслюється, що нинішні цифри перевищують на п'ять мільйонів відповідні дані, зафіксовані торік. Цифри шокують, але за кожною цифрою стоїть людина з надією на безпеку і майбутнє. Наше спільне завдання - запропонувати цим людям захист і перспективи - сказав Пітер Рухенстрот-Бауер, директор агентства ООН у справах біженців у Німеччині. Зазначається, що Сирія залишається "найбільшою кризою переміщення у світі", оскільки 13,8 мільйона людей переміщено всередині країни та за її межами. Більшість сирійських біженців живе в сусідніх країнах Туреччини, Лівані, Йорданії та Іраку, а інші знайшли притулок у Європі та за її межами. У Чехії не фіксують збільшення кількості новоприбулих біженців з України Військовий конфлікт у секторі Газа та Лівані призвів до насильницького переміщення понад 1,7 мільйона осіб. Доповнення У кінці вересня 2024 року було зафіксовано, що статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4 млн 197,37 тис. осіб. громадян країн, що не входять до складу ЄС, які виїхали з України внаслідок масштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. МінНацЄдності та МЗС спростували чутки про переговори із ЄС щодо скорочення допомоги біженцям