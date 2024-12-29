Более 122 миллионов: количество перемещенных лиц во всем мире возросло
Киев • УНН
В 2024 году количество перемещенных лиц в мире выросло на 5 миллионов по сравнению с прошлым годом. Самый большой кризис - в Сирии, где 13,8 млн человек стали беженцами внутри страны и за ее пределами.
По данным агентства ООН по делам беженцев, в 2024 году количество перемещенных лиц во всем мире на пять миллионов больше, чем в предыдущем году.
Передает УНН со ссылкой на UNO-Flüchtlingshilfe.
Агентство ООН по оказанию помощи беженцам насчитывает более 122 миллионов беженцев по всему миру. Причинами перемещения являются насилие, конфликты и последствия изменения климата, пояснила немецкая организация-партнер Агентства ООН по делам беженцев. Отдельно подчеркивается, что нынешние цифры превышают на пять миллионов соответствующие данные, зафиксированные в прошлом году.
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Отмечается, что Сирия остается "крупнейшим кризисом перемещения в мире", поскольку 13,8 миллиона человек перемещены внутри страны и за ее пределами. Большинство сирийских беженцев живет в соседних странах Турции, Ливане, Иордании и Ираке, а другие нашли убежище в Европе и за ее пределами.
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Военный конфликт в секторе Газа и Ливане привел к насильственному перемещению более 1,7 миллиона человек.
Дополнение
В конце сентября 2024 года было зафиксировано, что статус временной защиты в странах ЕС имели 4 млн 197,37 тыс. человек. граждан стран, не входящих в состав ЕС, которые выехали из Украины в результате масштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.
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