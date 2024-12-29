Более 122 миллионов: количество перемещенных лиц во всем мире возросло

По данным агентства ООН по делам беженцев, в 2024 году количество перемещенных лиц во всем мире на пять миллионов больше, чем в предыдущем году.

Передает УНН со ссылкой на UNO-Flüchtlingshilfe.

Агентство ООН по оказанию помощи беженцам насчитывает более 122 миллионов беженцев по всему миру. Причинами перемещения являются насилие, конфликты и последствия изменения климата, пояснила немецкая организация-партнер Агентства ООН по делам беженцев. Отдельно подчеркивается, что нынешние цифры превышают на пять миллионов соответствующие данные, зафиксированные в прошлом году.

Цифры шокируют, но за каждой цифрой стоит человек с надеждой на безопасность и будущее. Наша общая задача - предложить этим людям защиту и перспективы