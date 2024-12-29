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Более 122 миллионов: количество перемещенных лиц во всем мире возросло

Более 122 миллионов: количество перемещенных лиц во всем мире возросло

Киев  •  УНН

 • 15262 просмотра

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В 2024 году количество перемещенных лиц в мире выросло на 5 миллионов по сравнению с прошлым годом. Самый большой кризис - в Сирии, где 13,8 млн человек стали беженцами внутри страны и за ее пределами.

По данным агентства ООН по делам беженцев, в 2024 году количество перемещенных лиц во всем мире на пять миллионов больше, чем в предыдущем году.

Передает УНН со ссылкой на UNO-Flüchtlingshilfe.

Агентство ООН по оказанию помощи беженцам насчитывает более 122 миллионов беженцев по всему миру. Причинами перемещения являются насилие, конфликты и последствия изменения климата, пояснила немецкая организация-партнер Агентства ООН по делам беженцев. Отдельно подчеркивается, что нынешние цифры превышают на пять миллионов соответствующие данные, зафиксированные в прошлом году.

Цифры шокируют, но за каждой цифрой стоит человек с надеждой на безопасность и будущее. Наша общая задача - предложить этим людям защиту и перспективы

- сказал Питер Рухенстрот-Бауэр, директор агентства ООН по делам беженцев в Германии.

Отмечается, что Сирия остается "крупнейшим кризисом перемещения в мире", поскольку 13,8 миллиона человек перемещены внутри страны и за ее пределами. Большинство сирийских беженцев живет в соседних странах Турции, Ливане, Иордании и Ираке, а другие нашли убежище в Европе и за ее пределами.

В Чехии не фиксируют увеличения количества новоприбывших беженцев из Украины16 дек. 2024, 02:49 • 100317 просмотров

Военный конфликт в секторе Газа и Ливане привел к насильственному перемещению более 1,7 миллиона человек.

Дополнение

В конце сентября 2024 года было зафиксировано,  что статус временной защиты в странах ЕС имели 4 млн 197,37 тыс. человек. граждан стран, не входящих в состав ЕС, которые выехали из Украины в результате масштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Министерство национального единства и МИД опровергли слухи о переговорах с ЕС по сокращению помощи беженцам24 дек. 2024, 13:16 • 23583 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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