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Министерство национального единства и МИД опровергли слухи о переговорах с ЕС по сокращению помощи беженцам

Министерство национального единства и МИД опровергли слухи о переговорах с ЕС по сокращению помощи беженцам

Киев  •  УНН

 • 3797 просмотра

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МИД и Министерство национального единства опровергли информацию о требованиях прекратить помощь украинским беженцам в ЕС. Ведомства отмечают на создании условий только для добровольного возвращения граждан.

В Министерстве национального единства и МИД Украины опровергли сообщения СМИ о том, что Киев якобы требует от ЕС прекратить помощь украинским беженцам, чтобы заставить граждан возвращаться домой. Об этом сообщает УНН.

Издание El Pais писало, что Украина призывает ЕС сократить помощь беженцам как способ давления для их возвращения. Киев якобы изучает все виды решений по возвращению граждан из-за границы, даже радикальные. В частности, ограничение доступа мужчин призывного возраста к консульским услугам.

В  Министерстве национального единства заявили, что "Украина не намерена принудительно возвращать своих граждан или создавать искусственные ограничения для украинцев за рубежом, в том числе в отношении доступа к консульским услугам или отмены социальной помощи". 

Наша основная цель — создать условия для ДОБРОВОЛЬНОГО возвращения граждан, обеспечив безопасность, экономические возможности, доступ к жилью и социальным услугам

- говорится в заявлении ведомства.

В то же время отмечается, что Министерство национального единства и МИД продолжат работать над сохранением национальной и культурной идентичности украинцев, находящихся за рубежом.

Представитель МИД Георгий Тихий также опроверг ряд утверждений СМИ относительно возвращения граждан Украины из ЕС.

"Некоторые утверждения в этой статье некорректны.

Во-первых, украинское правительство не ведет переговоры о сокращении помощи гражданам Украины в ЕС;

Во-вторых, мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам в соответствии с действующим законодательством.

"Цель - создать позитивную мотивацию, а не препятствия, для стимулирования добровольного возвращения наших граждан", - написал Тихий в социальных сетях.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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