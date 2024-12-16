В Чехии не фиксируют увеличения количества новоприбывших беженцев из Украины
Киев • УНН
Министр внутренних дел Чехии сообщил об уменьшении количества заявлений на временную защиту от украинцев с 2000 до 1700 в неделю. Страна поддерживает внутреннюю миграцию в Украине из восточных регионов в западные.
В Чехии еще не регистрировали большего количества прибытия беженцев из Украины в связи с зимним сезоном, как это ожидалось. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Чехии Вит Ракушан в эфире чешского телевидения. Об этом сообщает ct24, пишет УНН.
Детали
По его словам, Чехия ожидала увеличения количества заявлений о предоставлении временной защиты от украинцев за декабрь и вторую половину ноября ввиду усиления атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
А оказалось, что их количество снизилось с 2000 в неделю, которые мы имели в октябре, до примерно 1700 в неделю,
В то же время он заверил, что ведомство продолжает пытаться поддерживать внутреннюю миграцию в Украине.
Это означает, что люди, которые должны выехать из восточной части Украины, где действительно объективно идет война, должны иметь возможность переехать в западную часть Украины, которая логистически еще может это выдержать,
Напомним
Украина и Чешская Республика подписали обновленное Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, предотвращения и выявления преступной деятельности, обеспечения общественного порядка и безопасности.