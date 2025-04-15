Ісмаїл Ханія

Внаслідок ізраїльського удару по лікарні Насера в Газі було ліквідовано Ісмаїла Бархума, посадовця ХАМАС. Ізраїль заявляє, що він був ключовим терористом.
Парламент Лівану обрав командувача армією Джозефа Ауна президентом після 2-річного вакууму. Новий лідер пообіцяв забезпечити державну монополію на зброю та розробити стратегію стримування Ізраїлю.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що країна стоїть за ліквідацією Ісмаїла Ханії в Ірані. Він також попередив про подібні дії проти лідерів єменських хуситів.
Джерела Sky News Arabia підтвердили ліквідацію лідера Хамасу Ях'ї Сінвара під час операції ізраїльської армії в Рафасі. ЦАХАЛ вважає його відповідальним за напад 7 жовтня 2023 року.
Американські офіційні особи вважають, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по Ірану до виборів у США 5 листопада. Ізраїль запевнив США, що атака буде обмежена військовими цілями, а не нафтовими чи ядерними об'єктами.
Президент США Джо Байден проведе важливу телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу про плани Ізраїлю завдати удару по Ірану. США хочуть визначити обмеження ізраїльського удару у відповідь.
Яхья Сінвар, лідер ХАМАС, має намір розширити конфлікт з Ізраїлем до регіонального рівня. Американські чиновники вважають, що він живий і блокує угоду про припинення вогню, розчарований відсутністю підтримки від "Хезболли" та Ірану.
Прем'єр Ізраїлю заявив, що Іран "здійснив велику помилку", атакувавши країну. США допомогли відбити атаку і підтримують Ізраїль, але закликають до дипломатичного врегулювання.
73-річного чоловіка з Ашкелона звинувачують у змові з Іраном для вбивства прем'єр-міністра, міністра оборони або голови Шин Бет. Підозрюваний двічі незаконно відвідував Іран і отримував гроші за виконання завдань.
Іран може відкласти заплановану відплату Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАСу, щоб дати час на переговори про припинення вогню в Газі. США, Ізраїль, Єгипет і Катар провели зустріч у Досі, представивши "компромісну пропозицію".
ХАМАС заявив, що не братиме участі в новому раунді переговорів про припинення вогню в Газі, запланованому на четвер у Катарі. Угруповання наполягає на реалізації вже прийнятої пропозиції від 2 липня.
Іран погрожує атакувати Ізраїль за вбивство лідера ХАМАС, якщо переговори про припинення вогню в Газі зазнають невдачі. США та союзники намагаються переконати Іран послабити напруженість перед переговорами.
Лідер Хамасу передав Ізраїлю повідомлення про бажання укласти угоду про припинення вогню. США закликають Ізраїль погодитися на угоду, щоб уникнути ескалації конфлікту.
США направили винищувачі F-22 на Близький Схід для зменшення ризику ескалації з боку Ірану.
Іран заявив, що відповість на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в "потрібний час". Одночасно США закликають Тегеран переглянути рішення про військовий напад на Ізраїль, просуваючи це через дипломатичні канали.
США попередили Іран про ризики масштабного удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство лідера ХАМАС. Тегеран, за даними Politico, може переглянути свій початковий план реакції на загибель Ісмаїла Ханії.
Ізраїль проінформував США про свою відповідальність за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Телефонна розмова між Байденом і Нетаньягу після інциденту була напруженою, але США поки не готові чинити значний тиск на Ізраїль.
ХАМАС одноголосно обрав Ях'ю Сінвара головою політбюро замість убитого Ісмаїла Ханії. Сінвар вважається екстремістом і підозрюється в організації терактів 7 жовтня 2023 року.
США ведуть інтенсивну дипломатію для зниження напруженості після вбивства лідера ХАМАС. Блінкен закликає всі сторони утриматися від ескалації та працювати над припиненням вогню в Газі.
Президент Ірану заявив, що країна відповість Ізраїлю за вбивство голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії. США попереджають про можливий напад Ірану на Ізраїль, а росія посилює співпрацю з Іраном.
Іран запросив у росії передові системи ППО, готуючись до можливої війни з Ізраїлем. кремль погодився і вже почав постачання сучасних радарів і засобів ППО, що підкреслює тісний союз між країнами.
Президент США Джо Байден провів зустріч з командою нацбезпеки через можливий напад Ірану на Ізраїль. США готові підтримати Ізраїль у разі атаки, працюючи над запобіганням ескалації конфлікту.
Внаслідок ракетного удару по авіабазі 'Аль-Асад' в Іраку постраждали щонайменше п'ять американських військових. Один з поранених у тяжкому стані, кількість постраждалих може зрости.
Президент США Джо Байден планує зустріч з командою нацбезпеки через загострення ситуації на Близькому Сході. США посилюють військову присутність в регіоні на тлі побоювань щодо можливої атаки Ірану на Ізраїль.
Іран попередив літаки про зміну маршрутів. США попереджають про можливу атаку Ірану і" Хезболли " на Ізраїль, авіакомпанії припиняють польоти в регіон.
Американські та ізраїльські чиновники прогнозують напад Ірану на Ізраїль 5 серпня у відповідь на вбивства лідерів "Хезболли" та ХАМАС. Очікується масштабніша атака, ніж 13 квітня, можливо за участю "Хезболли".
Ізраїльська делегація на чолі з Давидом Барнеа відвідала Єгипет для переговорів про можливе перемир'я в Газі. Сторони залишаються розділеними щодо умов припинення вогню, але переговори тривають.
росія готувалася передати ракети та військове обладнання хуситам в Ємені, але відмовилася через дипломатичний тиск. ISW вважає, що росія прагне використовувати Іран для опосередкованого протистояння із Заходом.
Іран розпочав масштабне розслідування вбивства Ісмаїла Ханії, лідера ХАМАС. Заарештовано понад два десятки людей, включаючи високопосадовців, у відповідь на серйозне порушення безпеки в Тегерані.
США планують відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль. Це реакція на можливу помсту за смерть лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.