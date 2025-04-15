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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21314 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193613 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Ісмаїл Ханія

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В секторі Газа внаслідок влучання в лікарню було ліквідовано високопосадовця ХАМАС

Внаслідок ізраїльського удару по лікарні Насера в Газі було ліквідовано Ісмаїла Бархума, посадовця ХАМАС. Ізраїль заявляє, що він був ключовим терористом.

Новини Світу • 24 березня, 11:03 • 49004 перегляди

Новим президентом Лівану обраний військовослужбовець Джозеф Аун

Парламент Лівану обрав командувача армією Джозефа Ауна президентом після 2-річного вакууму. Новий лідер пообіцяв забезпечити державну монополію на зброю та розробити стратегію стримування Ізраїлю.

Новини Світу • 9 січня, 17:36 • 27037 перегляди

Ізраїль вперше підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС Ханії в Тегерані

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що країна стоїть за ліквідацією Ісмаїла Ханії в Ірані. Він також попередив про подібні дії проти лідерів єменських хуситів.

Новини Світу • 23 грудня, 22:18 • 16973 перегляди

ЗМІ підтверджують, що Ізраїль ліквідував керівника ХАМАСу Ях'ю Сінвара

Джерела Sky News Arabia підтвердили ліквідацію лідера Хамасу Ях'ї Сінвара під час операції ізраїльської армії в Рафасі. ЦАХАЛ вважає його відповідальним за напад 7 жовтня 2023 року.

Новини Світу • 17 жовтня, 14:37 • 13871 перегляди

План ізраїльської відповіді на атаку Ірану готовий: коли може вдарити Ізраїль

Американські офіційні особи вважають, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по Ірану до виборів у США 5 листопада. Ізраїль запевнив США, що атака буде обмежена військовими цілями, а не нафтовими чи ядерними об'єктами.

Новини Світу • 16 жовтня, 13:32 • 12956 перегляди

Байден і Нетаньягу у середу обговорять плани Ізраїлю щодо відповіді Ірану - Axios

Президент США Джо Байден проведе важливу телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу про плани Ізраїлю завдати удару по Ірану. США хочуть визначити обмеження ізраїльського удару у відповідь.

Новини Світу • 9 жовтня, 07:34 • 12900 перегляди

Лідер ХАМАС сповнений рішучості втягнути Ізраїль у "більшу війну" - NYT

Яхья Сінвар, лідер ХАМАС, має намір розширити конфлікт з Ізраїлем до регіонального рівня. Американські чиновники вважають, що він живий і блокує угоду про припинення вогню, розчарований відсутністю підтримки від "Хезболли" та Ірану.

Новини Світу • 5 жовтня, 12:58 • 20622 перегляди

Нетаньягу про ракетний удар по Ізраїлю: Іран зробив велику помилку і заплатить за неї

Прем'єр Ізраїлю заявив, що Іран "здійснив велику помилку", атакувавши країну. США допомогли відбити атаку і підтримують Ізраїль, але закликають до дипломатичного врегулювання.

Новини Світу • 2 жовтня, 06:16 • 101152 перегляди

В Ізраїлі чоловіка затримали за змову щодо замаху на прем'єра Нетаньягу, міністра оборони або голови Шин Бет - ЗМІ

73-річного чоловіка з Ашкелона звинувачують у змові з Іраном для вбивства прем'єр-міністра, міністра оборони або голови Шин Бет. Підозрюваний двічі незаконно відвідував Іран і отримував гроші за виконання завдань.

Новини Світу • 19 вересня, 10:29 • 13938 перегляди

Іран, ймовірно, відкладе удар по Ізраїлю: ЗМІ назвали причини

Іран може відкласти заплановану відплату Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАСу, щоб дати час на переговори про припинення вогню в Газі. США, Ізраїль, Єгипет і Катар провели зустріч у Досі, представивши "компромісну пропозицію".

Новини Світу • 17 серпня, 08:58 • 22123 перегляди

ХАМАС не братиме участі в переговорах про перемир'я в Газі - Reuters

ХАМАС заявив, що не братиме участі в новому раунді переговорів про припинення вогню в Газі, запланованому на четвер у Катарі. Угруповання наполягає на реалізації вже прийнятої пропозиції від 2 липня.

Новини Світу • 14 серпня, 14:24 • 24440 перегляди

Іран може атакувати Ізраїль, якщо переговори про припинення вогню в Газі провалять - Reuters

Іран погрожує атакувати Ізраїль за вбивство лідера ХАМАС, якщо переговори про припинення вогню в Газі зазнають невдачі. США та союзники намагаються переконати Іран послабити напруженість перед переговорами.

Новини Світу • 14 серпня, 06:43 • 19688 перегляди

CNN повідомив про готовність "Хамасу" укласти перемир'я з Ізраїлем

Лідер Хамасу передав Ізраїлю повідомлення про бажання укласти угоду про припинення вогню. США закликають Ізраїль погодитися на угоду, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Війна • 11 серпня, 19:29 • 98463 перегляди

США відправили винищувачі F-22 на Близький Схід

США направили винищувачі F-22 на Близький Схід для зменшення ризику ескалації з боку Ірану.

Новини Світу • 8 серпня, 23:34 • 37307 перегляди

Іран відреагує на вбивство лідера ХАМАС "у потрібний час" - глава МЗС

Іран заявив, що відповість на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в "потрібний час". Одночасно США закликають Тегеран переглянути рішення про військовий напад на Ізраїль, просуваючи це через дипломатичні канали.

Новини Світу • 8 серпня, 08:13 • 20014 перегляди

Politico: Іран може відмовитися від проведення масштабної атаки на Ізраїль

США попередили Іран про ризики масштабного удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство лідера ХАМАС. Тегеран, за даними Politico, може переглянути свій початковий план реакції на загибель Ісмаїла Ханії.

Війна • 7 серпня, 23:55 • 37295 перегляди

За лаштунками напруги на Близькому Сході: Ізраїль попередив США, що має відношення до вбивства Ханії

Ізраїль проінформував США про свою відповідальність за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Телефонна розмова між Байденом і Нетаньягу після інциденту була напруженою, але США поки не готові чинити значний тиск на Ізраїль.

Новини Світу • 7 серпня, 11:13 • 20137 перегляди

ХАМАС призначив нового політичного лідера замість Ханії: хто ним став

ХАМАС одноголосно обрав Ях'ю Сінвара головою політбюро замість убитого Ісмаїла Ханії. Сінвар вважається екстремістом і підозрюється в організації терактів 7 жовтня 2023 року.

Новини Світу • 7 серпня, 05:54 • 19295 перегляди

США передають Ірану повідомлення утриматися від ескалації у "критичний момент" для Близького Сходу

США ведуть інтенсивну дипломатію для зниження напруженості після вбивства лідера ХАМАС. Блінкен закликає всі сторони утриматися від ескалації та працювати над припиненням вогню в Газі.

Новини Світу • 6 серпня, 06:40 • 22687 перегляди

Президент Ірану на зустрічі з шойгу пообіцяв відповісти Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАС

Президент Ірану заявив, що країна відповість Ізраїлю за вбивство голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії. США попереджають про можливий напад Ірану на Ізраїль, а росія посилює співпрацю з Іраном.

Новини Світу • 6 серпня, 06:24 • 22080 перегляди

Іран запросив у росії ППО для підготовки до можливої війни з Ізраїлем: кремль вже почав поставки - NYT

Іран запросив у росії передові системи ППО, готуючись до можливої війни з Ізраїлем. кремль погодився і вже почав постачання сучасних радарів і засобів ППО, що підкреслює тісний союз між країнами.

Новини Світу • 6 серпня, 05:50 • 25358 перегляди

Байден скликає групу нацбезпеки через загрозу атаки Ірану на Ізраїль

Президент США Джо Байден провів зустріч з командою нацбезпеки через можливий напад Ірану на Ізраїль. США готові підтримати Ізраїль у разі атаки, працюючи над запобіганням ескалації конфлікту.

Війна • 6 серпня, 05:05 • 126177 перегляди

Reuters: внаслідок удару по базі в Іраку постраждали щонайменше п'ять військових США

Внаслідок ракетного удару по авіабазі 'Аль-Асад' в Іраку постраждали щонайменше п'ять американських військових. Один з поранених у тяжкому стані, кількість постраждалих може зрости.

Війна • 6 серпня, 03:54 • 123298 перегляди

Загроза атаки Ірану на Ізраїль: Байден зустрінеться із командою з питань нацбезпеки

Президент США Джо Байден планує зустріч з командою нацбезпеки через загострення ситуації на Близькому Сході. США посилюють військову присутність в регіоні на тлі побоювань щодо можливої атаки Ірану на Ізраїль.

Новини Світу • 5 серпня, 14:59 • 20937 перегляди

Іран ймовірно готується до нападу на Ізраїль, тому повідомив літаки про зміну курсу - ЗМІ

Іран попередив літаки про зміну маршрутів. США попереджають про можливу атаку Ірану і" Хезболли " на Ізраїль, авіакомпанії припиняють польоти в регіон.

Новини Світу • 5 серпня, 13:42 • 20320 перегляди

США та Ізраїль очікують атаку Ірану на ізраїльську територію 5 серпня - ЗМІ

Американські та ізраїльські чиновники прогнозують напад Ірану на Ізраїль 5 серпня у відповідь на вбивства лідерів "Хезболли" та ХАМАС. Очікується масштабніша атака, ніж 13 квітня, можливо за участю "Хезболли".

Новини Світу • 4 серпня, 08:43 • 29909 перегляди

Глава ізраїльської розвідки відвідав Єгипет для переговорів про можливе перемир’я в Газі - ЗМІ

Ізраїльська делегація на чолі з Давидом Барнеа відвідала Єгипет для переговорів про можливе перемир'я в Газі. Сторони залишаються розділеними щодо умов припинення вогню, але переговори тривають.

Новини Світу • 4 серпня, 08:17 • 28844 перегляди

росія прагне використовувати Іран у своєму протистоянні з країнами Заходу - ISW

росія готувалася передати ракети та військове обладнання хуситам в Ємені, але відмовилася через дипломатичний тиск. ISW вважає, що росія прагне використовувати Іран для опосередкованого протистояння із Заходом.

Новини Світу • 4 серпня, 07:30 • 30513 перегляди

Іран заарештував десятки людей у ​​пошуках підозрюваних у вбивстві лідера ХАМАС - NYT

Іран розпочав масштабне розслідування вбивства Ісмаїла Ханії, лідера ХАМАС. Заарештовано понад два десятки людей, включаючи високопосадовців, у відповідь на серйозне порушення безпеки в Тегерані.

Новини Світу • 3 серпня, 12:42 • 23837 перегляди

США готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану - ЗМІ

США планують відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль. Це реакція на можливу помсту за смерть лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Новини Світу • 2 серпня, 18:09 • 32750 перегляди