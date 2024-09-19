В Ізраїлі чоловіка затримали за змову щодо замаху на прем'єра Нетаньягу, міністра оборони або голови Шин Бет - ЗМІ
Київ • УНН
73-річного чоловіка з Ашкелона звинувачують у змові з Іраном для вбивства прем'єр-міністра, міністра оборони або голови Шин Бет. Підозрюваний двічі незаконно відвідував Іран і отримував гроші за виконання завдань.
В Ізраїлі громадянина було затримано минулого місяця після того, як він "нібито був завербований Іраном для просування змови з метою вбивства прем’єр-міністра, міністра оборони або голови Шин Бет" (загальна служба безпеки Ізраїлю), заявила влада країни в четвер, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.
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Шин Бет і поліція Ізраїлю заявили в спільній заяві, що "підозрюваного двічі незаконно переправляли до Ірану та отримували гроші за виконання завдань від імені Тегерана".
Підозрюваному, якого назвали 73-річним Моті Маманом з південного міста Ашкелон, було висунуто обвинувачення в четвер, після чого Шин Бет розкрила подробиці розслідування.
За даними Шин Бет та розслідування поліції, Маман був бізнесменом, який тривалий час жив у Туреччині, де мав ділові та суспільні відносини з громадянами Туреччини та Ірану.
"Агентство безпеки заявило, що в будинку Едді Маман зустрічався зі співробітниками іранської розвідки, які просили його "підготувати замахи" на прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галанта чи голову Шин Бет Ронена Бара", - пише видання.
"Згідно з розслідуванням, співробітники іранської розвідки також розглядали можливість вбивства інших високопосадовців, включаючи колишнього прем'єр-міністра Нафталі Беннета", - ідеться у повідомленні.
Шин Бет заявила, що "плани вбивства розглядаються іранськими офіційними особами як помста за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані в липні, яке приписують Ізраїлю", зазначає видання.
За версією слідства, Маман попросив 1 мільйон доларів перед виконанням будь-якого із завдань.
Новиннєвий канал 12 новин з посиланням на жжерело, обізнане про подробиці розслідування, повідомив, що "протягом усього допиту підозрюваний не заперечував звинувачення". Адвокат Мамана заявив, що його клієнт припустився "помилки судження" і повністю співпрацює з владою у розслідуванні.
Високопосадовець Шин Бет охарактеризував справу як "дуже серйозну справу, яка є прикладом величезних зусиль іранських спецслужб з вербування ізраїльських громадян для просування терористичної діяльності в Ізраїлі".
Чиновник сказав, що "Шин Бет оцінив, що Іран продовжить свої зусилля щодо вербування ізраїльських цивільних осіб для шпигунських місій та вчинення терактів, особливо шляхом контакту з ізраїльтянами з кримінальним минулим", пише видання.
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