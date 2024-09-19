В Израиле мужчину задержали за заговор по покушению на премьера Нетаньяху, министра обороны или главу Шин Бет - СМИ

В Израиле гражданин был задержан в прошлом месяце после того, как он "якобы был завербован Ираном для продвижения заговора с целью убийства премьер-министра, министра обороны или председателя Шин Бет" (общая служба безопасности Израиля), заявили власти страны в четверг, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Шин Бет и полиция Израиля заявили в совместном заявлении, что "подозреваемый дважды был незаконно переправлен в Иран и получал оплату за выполнение миссий от имени Тегерана".

Подозреваемому, которого назвали 73-летним Моти Маманом из южного города Ашкелон, было предъявлено обвинение в четверг, после чего Шин Бет раскрыла подробности расследования.

По данным Шин Бет и расследования полиции, Маман был бизнесменом, который долгое время жил в Турции, где имел деловые и общественные отношения с гражданами Турции и Ирана.

"Агентство безопасности заявило, что в доме Эдди Маман встречался с сотрудниками иранской разведки, которые просили его "подготовить покушения" на премьер-министра Беньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта или председателя Шин Бет Ронена Бара", - пишет издание.

"Согласно расследованию, сотрудники иранской разведки также рассматривали возможность убийства других высокопоставленных чиновников, включая бывшего премьер-министра Нафтали Бенета", - говорится в сообщении.

Шин Бет заявила, что "планы убийства рассматриваются иранскими официальными лицами как месть за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в июле, которое приписывают Израилю", отмечает издание.

По версии следствия, Маман попросил 1 миллион долларов перед выполнением любого из заданий.

Новостной канал 12 новостей со ссылкой на источник, осведомленный о подробностях расследования, сообщил, что "на протяжении всего допроса подозреваемый не отрицал обвинения". Адвокат Мамана заявил, что его клиент допустил "ошибку суждения" и полностью сотрудничает с властями в расследовании.

Высокопоставленный Шин Бет охарактеризовал дело как "очень серьезное дело, которое является примером огромных усилий иранских спецслужб по вербовке израильских граждан для продвижения террористической деятельности в Израиле".

Чиновник сказал, что "Шин Бет оценил, что Иран продолжит свои усилия по вербовке израильских гражданских лиц для шпионских миссий и совершения терактов, особенно путем контакта с израильтянами с криминальным прошлым", пишет издание.

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