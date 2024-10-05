Лідер ХАМАС сповнений рішучості втягнути Ізраїль у "більшу війну" - NYT

Лідер ХАМАС Ях'я Сінвар сповнений рішучості втягнути Ізраїль у більш масштабний "регіональний конфлікт". Про це повідомляє NYT з посиланням на офіційні особи США, передає УНН.

За словами офіційних осіб, Сінвар став фаталістом після майже року війни в Газі і сповнений рішучості втягнути Ізраїль у масштабніший регіональний конфлікт.

Також повідомляється, що Сінвар заблокував угоду про припинення вогню і досі розчарований тим, що "Хезболла" та Іран не прийшли йому на допомогу.

За оцінками розвідки США, Сінвар тривалий час вважав, що не переживе війну, і цей погляд завадив переговорам про звільнення заручників, захоплених його угрупованням під час атак 7 жовтня в Ізраїлі.

За словами офіційних осіб США, його позиція протягом останніх тижнів посилилася, і американські переговорники тепер вважають, що ХАМАС не має наміру укладати угоду з Ізраїлем.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху також відхилив пропозиції на переговорах і додав позиції, які ускладнили переговори. Американські чиновники оцінюють, що він здебільшого стурбований своїм політичним виживанням і може не думати, що припинення вогню в Газі в його інтересах.

Американські чиновники заявили, що, за оцінкою Сінвара, масштабніша війна, яка чинитиме тиск на Ізраїль і його армію, змусить їх скоротити масштаби операцій у секторі Гази.

Повідомляють, що позиція Сінвара посилилася цього літа після того, як Ізраїль убив Ісмаїла Ханію, політичного лідера ХАМАС, що базувався в Катарі, та одного з головних переговірників.

Деякі ізраїльські чиновники сумніваються, чи живий ще Сінвар. Американські та ізраїльські чиновники визнають, що немає остаточних доказів, що він живий. Від нього не було жодних аудіо- чи відеозаписів протягом кількох місяців.

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13 вересня Хезболла опублікувала лист, який Сінвар надіслав на підтримку Насралли. Деякі посадові особи ХАМАСу, кажучи еліптично, припустили, що він був написаний за межами Гази кимось іншим, зі схвалення Сінвара. Лист не було написано від руки, на відміну від інших повідомлень, які, як було підтверджено, виходили безпосередньо від нього.

Однак американські офіційні особи заявили, що в них немає доказів його смерті, і насправді високопоставлені американські чиновники заявили, що вважають його живим і таким, що ухвалює важливі рішення для ХАМАС.

Сінвар продовжує ховатися, але, схоже, усвідомлює, що ізраїльські сили наближаються до нього.

Американські чиновники чекають, чи не загостриться конфлікт між Іраном та Ізраїлем. Вони не вірять, що Іран хоче повномасштабної війни з Ізраїлем або прямого втручання, щоб допомогти ХАМАСу. Але вони також публічно підтримують запланований ізраїльський удар по Ірану у відповідь на атаку балістичних ракет цього тижня.

"Іран таїтиме образу за вбивство Насралли", - сказав Скотт Д. Беррієр, відставний генерал-лейтенант і колишній глава Агентства військової розвідки США.

"Але їхні можливості обмежені. Я не думаю, що Іран найближчим часом піде віч-на-віч з Ізраїлем", - зазначив Скотт.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що дії Ірану за останні кілька місяців дали Сінвару чіткий сигнал: "Кавалерія не прийде".

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