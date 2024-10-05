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Армія Ізраїля заявила про удари по Сирії та знищення складів ракет "Хезболли"

Армія Ізраїля заявила про удари по Сирії та знищення складів ракет "Хезболли"

Київ • УНН

 • 19009 перегляди

Ізраїльська авіація атакувала цілі в центральній Сирії, зокрема в провінції Хомс. Були знищені склади зброї та ракет "Хезболли" в аеропорту Пальміри.

У ніч проти 5 жовтня ізраїльська авіація завдала ударів по центральній частині Сирії. В результаті атаки в провінції Хомс в аеропорту були ліквідовані склади з озброєнням бойовиків "Хезболли". Про це повідомляє речник Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Авіхая Адраея у Telegram, пише УНН.

Деталі

Представник ізраїльської армії повідомив про бомбардування цілей у Сирії військово-повітряними силами цієї ночі. Пізніше він розповів про уражені об'єкти.

ВПС зуміли знищити склади зброї та ракет "Хезболли" в аеропорту Пальміри в центральній Сирії,

- йдеться у повідомленні.

За добу "Хезболла" випустила по Ізраїлю понад 200 ракет05.10.24, 00:56 • 18389 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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