Армия Израиля заявила об ударах по Сирии и уничтожении складов ракет "Хезболлы"

В ночь на 5 октября израильская авиация нанесла удары по центральной части Сирии. В результате атаки в провинции Хомс в аэропорту были ликвидированы склады с вооружением боевиков "Хезболлы". Об этом сообщает представитель Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихая Адраея в Telegram, пишет УНН.

Детали

Представитель израильской армии сообщил о бомбардировке целей в Сирии военно-воздушными силами этой ночью. Позже он рассказал о пораженных объектах.

ВВС сумели уничтожить склады оружия и ракет "Хезболлы" в аэропорту Пальмиры в центральной Сирии, - говорится в сообщении.

За сутки "Хезболла" выпустила по Израилю более 200 ракет