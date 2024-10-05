Армия Израиля заявила об ударах по Сирии и уничтожении складов ракет "Хезболлы"
Киев • УНН
Израильская авиация атаковала цели в центральной Сирии, в частности в провинции Хомс. Были уничтожены склады оружия и ракет "Хезболлы" в аэропорту Пальмиры.
В ночь на 5 октября израильская авиация нанесла удары по центральной части Сирии. В результате атаки в провинции Хомс в аэропорту были ликвидированы склады с вооружением боевиков "Хезболлы". Об этом сообщает представитель Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихая Адраея в Telegram, пишет УНН.
Детали
Представитель израильской армии сообщил о бомбардировке целей в Сирии военно-воздушными силами этой ночью. Позже он рассказал о пораженных объектах.
ВВС сумели уничтожить склады оружия и ракет "Хезболлы" в аэропорту Пальмиры в центральной Сирии,
За сутки "Хезболла" выпустила по Израилю более 200 ракет4 октября 2024, 21:56 • 4471 просмотр