За сутки "Хезболла" выпустила по Израилю более 200 ракет

Ливанская группировка "Хезболла" выпустили по территории Израиля более сотни снарядов в течение суток. Об этом сообщает Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на пятницу, 4 октября, боевики "Хезболлы" выпустили около 222 снаряда с территории Ливана по территории Израиля.

Напомним

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 250 террористов "Хезболлы", включая 20 командиров, за 4 дня наземной операции в Южном Ливане. Операция включает целенаправленные рейды и уничтожение военных объектов.