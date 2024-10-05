За сутки "Хезболла" выпустила по Израилю более 200 ракет
Киев • УНН
Ливанская группировка "Хезболла" выпустила около 222 снарядов по Израилю за сутки.
Ливанская группировка "Хезболла" выпустили по территории Израиля более сотни снарядов в течение суток. Об этом сообщает Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на пятницу, 4 октября, боевики "Хезболлы" выпустили около 222 снаряда с территории Ливана по территории Израиля.
Напомним
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 250 террористов "Хезболлы", включая 20 командиров, за 4 дня наземной операции в Южном Ливане. Операция включает целенаправленные рейды и уничтожение военных объектов.