Від початку наземної операції в Лівані ліквідовано 250 бойовиків "Хезболли", з них 20 командирів - ЦАХАЛ
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію 250 терористів "Хезболли", включно з 20 командирами, за 4 дні наземної операції в Південному Лівані. Операція включає цілеспрямовані рейди та знищення військових об'єктів.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що від початку наземної операції в Лівані було ліквідовано 250 терористів "Хезболли", у тому числі 20 командирів. Про це пише УНН з посиланням на заяву ЦАХАЛу.
Деталі
Військові наголошують, що операція триває лише 4 днів - в понеділок війська Ізраїлю почали обмежені, локалізовані, цілеспрямовані наземні рейди на основі точних розвідданих у південному Лівані.
Чотири дні цілеспрямованих дій у Південному Лівані: ліквідовано 250 терористів "Хезболли", у тому числі 20 командирів. (...) При вогневій і розвідувальній підтримці дивізій і Північного командування ліквідовано 5 командирів батальйонів, 10 командирів рот і 6 командирів взводів
В Бейруті вночі пролунали потужні вибухи. Метою ударів міг бути брат убитого лідера "Хезболли"04.10.24, 09:59 • 14014 переглядiв
Зазначається, що Армія оборони Ізраїлю ліквідовує терористів, які закріпилися в будівлях і на позиціях поблизу кордону. Сили також знаходять і знищують склади зброї, готові до запуску ракетні установки та покинуту вибухівку "Хезболли".
Військово-повітряні сили Ізраїлю постійно підтримують піхоту, здійснюючи превентивні удари по військових об’єктах, які проводяться в рамках рейдів, щоб нейтралізувати загрози в цьому районі
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю заявила, що в четвер завдала удару по розвідувальній штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті.
Нетаньягу про ракетний удар по Ізраїлю: Іран зробив велику помилку і заплатить за неї02.10.24, 09:16 • 101150 переглядiв