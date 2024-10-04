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Від початку наземної операції в Лівані ліквідовано 250 бойовиків "Хезболли", з них 20 командирів - ЦАХАЛ

Від початку наземної операції в Лівані ліквідовано 250 бойовиків "Хезболли", з них 20 командирів - ЦАХАЛ

Київ • УНН

 • 15441 перегляди

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію 250 терористів "Хезболли", включно з 20 командирами, за 4 дні наземної операції в Південному Лівані. Операція включає цілеспрямовані рейди та знищення військових об'єктів.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що від початку наземної операції в Лівані було ліквідовано 250 терористів "Хезболли", у тому числі 20 командирів. Про це пише УНН з посиланням на заяву ЦАХАЛу.

Деталі

Військові наголошують, що операція триває лише 4 днів - в понеділок війська Ізраїлю почали обмежені, локалізовані, цілеспрямовані наземні рейди на основі точних розвідданих у південному Лівані.

Чотири дні цілеспрямованих дій у Південному Лівані: ліквідовано 250 терористів "Хезболли", у тому числі 20 командирів. (...) При вогневій і розвідувальній підтримці дивізій і Північного командування ліквідовано 5 командирів батальйонів, 10 командирів рот і 6 командирів взводів

- заявили в ЦАХАЛі.

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Зазначається, що Армія оборони Ізраїлю ліквідовує терористів, які закріпилися в будівлях і на позиціях поблизу кордону. Сили також знаходять і знищують склади зброї, готові до запуску ракетні установки та покинуту вибухівку "Хезболли".

Військово-повітряні сили Ізраїлю постійно підтримують піхоту, здійснюючи превентивні удари по військових об’єктах, які проводяться в рамках рейдів, щоб нейтралізувати загрози в цьому районі

- підсумували ізраїльські військові. 

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю заявила, що в четвер завдала удару по розвідувальній штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті. 

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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