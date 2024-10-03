Ізраїль заявив про удар по штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю атакувала штаб-квартиру розвідки "Хезболли" в Бейруті.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що в четвер завдала удару по розвідувальній штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті, пише УНН.
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"Деякий час тому винищувачі ВПС Ізраїлю, діючи на основі розвідданих Армії оборони Ізраїлю, завдали ударів по цілях, що належать розвідувальній штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті, включаючи терористів, що належать до підрозділу, засоби збору розвідданих та командні центри", - ідеться у повідомленні ЦАХАЛ у соцмережах.
Корпус розвідки, як зазначається, є основним розвідувальним органом "Хезболли" та відповідає за збір розвідданих про Армію оборони Ізраїлю та Державу Ізраїль. "Штаб-квартира керує розвідувальною діяльністю "Хезболли" та координує стратегічні можливості збирання розвідувальної інформації", - повідомили в ЦАХАЛ.
Ізраїль міг завдати удару по російській авіабазі у Сирії, щоб знищити призначену для "Хезболли" зброю - ЗМІ 03.10.24, 17:02 • 16194 перегляди