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Ізраїль заявив про удар по штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті

Ізраїль заявив про удар по штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті

Київ • УНН

 • 15127 перегляди

Армія оборони Ізраїлю атакувала штаб-квартиру розвідки "Хезболли" в Бейруті.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що в четвер завдала удару по розвідувальній штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті, пише УНН.

Деталі

"Деякий час тому винищувачі ВПС Ізраїлю, діючи на основі розвідданих Армії оборони Ізраїлю, завдали ударів по цілях, що належать розвідувальній штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті, включаючи терористів, що належать до підрозділу, засоби збору розвідданих та командні центри", - ідеться у повідомленні ЦАХАЛ у соцмережах.

Корпус розвідки, як зазначається, є основним розвідувальним органом "Хезболли" та відповідає за збір розвідданих про Армію оборони Ізраїлю та Державу Ізраїль. "Штаб-квартира керує розвідувальною діяльністю "Хезболли" та координує стратегічні можливості збирання розвідувальної інформації", - повідомили в ЦАХАЛ.

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