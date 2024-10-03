Ізраїль міг завдати удару по російській авіабазі у Сирії, щоб знищити призначену для "Хезболли" зброю - ЗМІ
Київ • УНН
Серія вибухів прогриміла біля російської авіабази Хмеймім у Сирії. Імовірно, Ізраїль знищив партію іранської зброї, призначену для "Хезболли", яка прибула на базу літаком під виглядом гуманітарної допомоги.
Минулої ночі поруч із єдиною російською авіабазою в Сирії - Хмеймім - прогриміла серія сильних вибухів. Імовірно, Ізраїль таким чином знищив партію зброї, яку збиралися доставити з Ірану терористам "Хезболли" через російську базу. Про це пише BILD, передає УНН.
На фотографіях і відео, знятих із прилеглого міста Джебла, видно потужні вибухи, що лунають з боку бази Хмеймім, яка розташована за п'ять кілометрів від міста. Незабаром після серії вибухів члени руху "Хезболла" і сирійські журналісти повідомили, що ВПС Ізраїлю атакували російську базу.
Ізраїль за допомогою авіаударів уже багато років намагається порушити постачання зброї "Хезболлі" через територію Сирії. Однак до сьогодні російська військова база не була метою цих атак.
Ізраїльська атака була спрямована на склад всередині російської бази Хмеймім. Ізраїль розбомбив базу через годину після прибуття на неї іранського літака Qeshm Fars Air
Крім того, один із турецьких журналістів повідомив BILD, що, за даними його джерел, іранський літак приземлився на російській базі о 10 ранку в середу, 2 жовтня, і знову злетів о п'ятій годині вечора, за вісім годин до нічних атак.
"Причиною нападів став вантаж, який він перевозив під виглядом гуманітарної допомоги для ліванців", - додав співрозмовник BILD.
За іншими даними, іранську зброю було знищено за 700 метрів від російської бази, де вона зберігалася після доставки іранським літаком. Згідно з цими повідомленнями, Росія марно намагалася збити ізраїльські ракети, що наближалися.
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