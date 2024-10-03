Израиль мог нанести удар по российской авиабазе в Сирии, чтобы уничтожить предназначенное для "Хезболлы" оружие - СМИ

Прошлой ночью рядом с единственной российской авиабазой в Сирии - Хмеймим - прогремела серия сильных взрывов. Вероятно, Израиль таким образом уничтожил партию оружия, которую собирались доставить из Ирана террористам «Хезболлы» через российскую базу. Об этом пишет BILD, передает УНН.

На фотографиях и видео, снятых из близлежащего города Джебла, видны мощные взрывы, раздающиеся со стороны базы Хмеймим, которая расположена в пяти километрах от города. Вскоре после серии взрывов члены движения «Хезболла» и сирийские журналисты сообщили, что ВВС Израиля атаковали российскую базу.

Израиль с помощью авиаударов уже много лет пытается нарушить поставки оружия «Хезболле» через территорию Сирии. Однако до сих пор российская военная база не была целью этих атак.

Израильская атака была направлена на склад внутри российской базы Хмеймим. Израиль разбомбил базу через час после прибытия на нее иранского самолета Qeshm Fars Air - написал журналист оппозиционной сирийской телекомпании Syria TV Абдулла аль-Муса.

Кроме того, один из турецких журналистов сообщил BILD, что, по данным его источников, иранский самолет приземлился на российской базе в 10 утра в среду, 2 октября, и снова взлетел в пять часов вечера, за восемь часов до ночных атак.

«Причиной нападений стал груз, который он перевозил под видом гуманитарной помощи для ливанцев», - добавил собеседник BILD.

По другим данным, иранское оружие было уничтожено в 700 метрах от российской базы, где оно хранилось после доставки иранским самолетом. Согласно этим сообщениям, Россия тщетно пыталась сбить приближающиеся израильские ракеты.

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