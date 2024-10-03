Израиль нанес авиаудар по центру Бейрута: целью было здание возле парламента - Reuters

Израиль в четверг рано утром нанес бомбовый удар по центру Бейрута, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек. Целью удара стало здание в центральном районе Бейрута, недалеко от парламента, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Израиль заявил, что нанес точный авиаудар по Бейруту. Свидетели Reuters сообщили, что слышали мощный взрыв, а источник в службе безопасности сказал, что целью удара стало здание в центральном районе Бейрута Бахура, недалеко от парламента, что является ближайшим ударом Израиля по столице Ливана.

По меньшей мере шесть человек погибли и семь получили ранения, сообщили представители ливанских медицинских служб.

Три ракеты также попали в южный пригород Дахия, где на прошлой неделе был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, и были слышны громкие взрывы, сообщили представители ливанских служб безопасности. В среду южные пригороды подверглись более чем десятку израильских ударов.

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Армия обороны Израиля призвала жителей ливанских деревень, которые эвакуировались из своих домов, не возвращаться туда до дальнейших распоряжений. «Рейды ЦАХАЛа продолжаются», - заявил пресс-секретарь Адраи в четверг на канале X.

Через день после того, как Иран выпустил более 180 ракет по Израилю, Израиль заявил в среду, что восемь солдат были убиты во время наземного наступления на юге Ливана.

Израильские военные заявили, что регулярные пехотные и бронетанковые подразделения присоединились к наземным операциям в Ливане в среду.

«Хезболла» заявила, что ее бойцы вступили в бой с израильскими войсками на территории Ливана. Движение сообщило о наземных столкновениях впервые с тех пор, как израильские войска перешли границу в понедельник. «Хезболла» заявила, что уничтожила три израильских танка „Меркава“ ракетами в районе приграничного города Марун-эль-Рас.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеоролике с соболезнованиями сказал: «Мы находимся на пике тяжелой войны против иранской «оси зла», которая хочет нас уничтожить».

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильских воздушных налетов в течение последних 24 часов на юге и в центре страны погибли по меньшей мере 46 человек.

В среду Иран заявил, что его ракетная атака - крупнейшее в истории нападение на Израиль - закончилась, если не будет дальнейших провокаций, но Израиль и США пообещали нанести жесткий ответный удар.

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