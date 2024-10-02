ЕС осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к прекращению огня
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил атаку Ирана на Израиль, предупредив о риске эскалации. Он призвал к немедленному прекращению огня в регионе и подтвердил приверженность ЕС предотвращению региональной войны.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил ракетную атаку Ирана на Израиль, предостерегая от риска эскалации и призвав к немедленному прекращению огня в регионе, пишет УНН.
ЕС решительно осуждает атаку Ирана на Израиль. Опасный цикл атак и ответных действий рискует выйти из-под контроля. Необходимо немедленное прекращение огня во всем регионе. ЕС остается полностью преданным содействию предотвращению региональной войны
Дополнение
Иран 1 октября вечером нанес массированный удар баллистическими ракетами по территории Израиля.
Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран "совершил большую ошибку", атаковав страну, и "заплатит за нее". США помогли отразить атаку и поддерживают Израиль, но призывают к дипломатическому урегулированию.