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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к прекращению огня

ЕС осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к прекращению огня

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 07:20  •  4597 просмотра

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил атаку Ирана на Израиль, предупредив о риске эскалации. Он призвал к немедленному прекращению огня в регионе и подтвердил приверженность ЕС предотвращению региональной войны.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил ракетную атаку Ирана на Израиль, предостерегая от риска эскалации и призвав к немедленному прекращению огня в регионе, пишет УНН.

ЕС решительно осуждает атаку Ирана на Израиль. Опасный цикл атак и ответных действий рискует выйти из-под контроля. Необходимо немедленное прекращение огня во всем регионе. ЕС остается полностью преданным содействию предотвращению региональной войны

- написал Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель 1 октября в X.

Дополнение

Иран 1 октября вечером нанес массированный удар баллистическими ракетами по территории Израиля.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран "совершил большую ошибку", атаковав страну, и "заплатит за нее". США помогли отразить атаку и поддерживают Израиль, но призывают к дипломатическому урегулированию.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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