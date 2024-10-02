Нетаньягу про ракетний удар по Ізраїлю: Іран зробив велику помилку і заплатить за неї

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 57235 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 113212 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 151736 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 123621 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 115216 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116559 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 145222 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75637 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84102 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 181565 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 38711 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 30149 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 27391 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 26806 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 23435 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 151738 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 145224 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 181569 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 518956 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597940 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7648 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34918 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34464 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36598 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59915 перегляди
Актуальне
Нетаньягу про ракетний удар по Ізраїлю: Іран зробив велику помилку і заплатить за неї

Нетаньягу про ракетний удар по Ізраїлю: Іран зробив велику помилку і заплатить за неї

Київ • УНН

 • 101150 перегляди

Прем'єр Ізраїлю заявив, що Іран "здійснив велику помилку", атакувавши країну. США допомогли відбити атаку і підтримують Ізраїль, але закликають до дипломатичного врегулювання.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран, який у вівторок увечері завдав масованого удару балістичними ракетами по території Ізраїлю, "зробив велику помилку і заплатить за неї", пише УНН з посиланням на BBC.

Іран зробив велику помилку сьогодні ввечері - і він заплатить за це. Режим в Ірані не розуміє нашої рішучості захищати себе та помститися нашим ворогам. Ми дотримуватимемося встановленого нами правила: хоч би хто на нас напав - ми нападемо на нього

сказав у своєму зверненні Нетаньягу.

Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі також заявив, що дії Тегерана матимуть серйозні наслідки. За його словами, ізраїльські та американські системи ППО ефективно спрацювали проти запущених з Ірану ракет.

ЦАХАЛ: Ізраїль продовжить завдавати ударів після атаки Ірану01.10.24, 22:06 • 22017 переглядiв

За кілька годин після іранського обстрілу ізраїльські військові завдали нових ударів по об'єктах "Хезболли" на південній околиці Бейрута. Перед цим Армія оборони Ізраїлю попередила місцевих жителів про необхідність евакуювання.

Ізраїль завдав авіаударів по Бейруту у відповідь на атаку Ірану02.10.24, 06:09 • 93779 переглядiв

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван назвав удари Ірану "значною ескалацією" і повідомив, що загалом Тегеран запустив близько 200 балістичних ракет (пізніше таку цифру озвучило державне телебачення Ірану).

Салліван відмовився коментувати можливість заходів у відповідь з боку Ізраїлю або США, але підтвердив, що американські есмінці допомагали Ізраїлю збивати іранські ракети.

Як повідомив на брифінгу представник Пентагону Пет Райдер, у відбитті атаки брали участь два есмінці ВМС США, які перебувають у Середземному морі.

За даними американського військового відомства, удари у вівторок були "вдвічі масштабнішими" за першу іранську атаку на Ізраїль у квітні цього року.

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон повністю підтримує Ізраїль.

За словами Байдена, за його прямою вказівкою, американські військові "активно підтримували оборону Ізраїлю" під час удару.

Він також додав, що іранська атака була відбита і виявилася неефективною.

Віце-президент і кандидат у президенти від Демократичної партії на майбутніх виборах Камала Гарріс заявила, що спостерігала за атакою в реальному часі з Білого дому разом із Байденом.

Вона сказала, що повністю підтримала рішення Байдена наказати американським кораблям збивати ракети, націлені на Ізраїль.

Міністр оборони США Ллойд Остін написав у ніч на середу в соцмережі X, що Вашингтон, як і раніше, відданий досягненню дипломатичного врегулювання, але при цьому готовий захищати Ізраїль від іранської агресії у разі потреби.

Іранська влада стверджує, що завдавала ударів лише по військових об'єктах в Ізраїлі і не хоче повномасштабної війни, проте готова відстоювати право на самооборону.

Раніше в Корпусі вартових ісламської революції заявляли, що удари по Ізраїлю стали відповіддю на вбивство в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, а також смерть лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок удару по Бейруту минулої суботи.

У КВІР попередили, що у разі дій у відповідь Ізраїль "зіткнеться з ще більш нищівними атаками".

Президент Ірану Масуд Пезешкіан написав у соцмережі X, що метою удару було показати Ізраїлю, що Іран готовий захищати свої інтереси та своїх громадян.

За його словами, у вівторок Іран показав лише частку своїх можливостей, і застеріг ізраїльську владу від подальшої ескалації.

Пізно ввечері у вівторок очільник МЗС Ірану Аббас Аракчі написав у соцмережі X, що іранська операція завершена, і заявив, що у разі дій у відповідь з боку Ізраїлю реакція Тегерана буде "сильнішою і потужнішою".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
kamala-harrisКамала Гарріс
izrailІзраїль
pentahonПентагон
armiia-oborony-izrailiuАрмія оборони Ізраїлю
lloid-ostinЛлойд Остін
ismail-khaniiaІсмаїл Ханія
daniel-khahariДаніель Хагарі
teheranТегеран
dzheik-sallivanДжейк Салліван
biniamin-netaniakhuБіньямін Нетаньяху
dzho-baidenДжо Байден
patrik-s-raiderПатрік С. Райдер
spolucheni-shtatyСполучені Штати
iranІран

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36