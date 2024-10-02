Нетаньягу про ракетний удар по Ізраїлю: Іран зробив велику помилку і заплатить за неї

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран, який у вівторок увечері завдав масованого удару балістичними ракетами по території Ізраїлю, "зробив велику помилку і заплатить за неї", пише УНН з посиланням на BBC.

Іран зробив велику помилку сьогодні ввечері - і він заплатить за це. Режим в Ірані не розуміє нашої рішучості захищати себе та помститися нашим ворогам. Ми дотримуватимемося встановленого нами правила: хоч би хто на нас напав - ми нападемо на нього сказав у своєму зверненні Нетаньягу.

Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі також заявив, що дії Тегерана матимуть серйозні наслідки. За його словами, ізраїльські та американські системи ППО ефективно спрацювали проти запущених з Ірану ракет.

ЦАХАЛ: Ізраїль продовжить завдавати ударів після атаки Ірану

За кілька годин після іранського обстрілу ізраїльські військові завдали нових ударів по об'єктах "Хезболли" на південній околиці Бейрута. Перед цим Армія оборони Ізраїлю попередила місцевих жителів про необхідність евакуювання.

Ізраїль завдав авіаударів по Бейруту у відповідь на атаку Ірану

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван назвав удари Ірану "значною ескалацією" і повідомив, що загалом Тегеран запустив близько 200 балістичних ракет (пізніше таку цифру озвучило державне телебачення Ірану).

Салліван відмовився коментувати можливість заходів у відповідь з боку Ізраїлю або США, але підтвердив, що американські есмінці допомагали Ізраїлю збивати іранські ракети.

Як повідомив на брифінгу представник Пентагону Пет Райдер, у відбитті атаки брали участь два есмінці ВМС США, які перебувають у Середземному морі.

За даними американського військового відомства, удари у вівторок були "вдвічі масштабнішими" за першу іранську атаку на Ізраїль у квітні цього року.

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон повністю підтримує Ізраїль.

За словами Байдена, за його прямою вказівкою, американські військові "активно підтримували оборону Ізраїлю" під час удару.

Він також додав, що іранська атака була відбита і виявилася неефективною.

Віце-президент і кандидат у президенти від Демократичної партії на майбутніх виборах Камала Гарріс заявила, що спостерігала за атакою в реальному часі з Білого дому разом із Байденом.

Вона сказала, що повністю підтримала рішення Байдена наказати американським кораблям збивати ракети, націлені на Ізраїль.

Міністр оборони США Ллойд Остін написав у ніч на середу в соцмережі X, що Вашингтон, як і раніше, відданий досягненню дипломатичного врегулювання, але при цьому готовий захищати Ізраїль від іранської агресії у разі потреби.

Іранська влада стверджує, що завдавала ударів лише по військових об'єктах в Ізраїлі і не хоче повномасштабної війни, проте готова відстоювати право на самооборону.

Раніше в Корпусі вартових ісламської революції заявляли, що удари по Ізраїлю стали відповіддю на вбивство в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, а також смерть лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок удару по Бейруту минулої суботи.

У КВІР попередили, що у разі дій у відповідь Ізраїль "зіткнеться з ще більш нищівними атаками".

Президент Ірану Масуд Пезешкіан написав у соцмережі X, що метою удару було показати Ізраїлю, що Іран готовий захищати свої інтереси та своїх громадян.

За його словами, у вівторок Іран показав лише частку своїх можливостей, і застеріг ізраїльську владу від подальшої ескалації.

Пізно ввечері у вівторок очільник МЗС Ірану Аббас Аракчі написав у соцмережі X, що іранська операція завершена, і заявив, що у разі дій у відповідь з боку Ізраїлю реакція Тегерана буде "сильнішою і потужнішою".