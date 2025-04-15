Даніель Хагарі

ХАМАС не надав список заручників для обміну, порушивши ключові умови перемир'я. У відповідь ЦАХАЛ продовжує військові удари по сектору Газа за директивою прем'єр-міністра.
Ізраїль планує атакувати фінансові центри "Хезболли" в Лівані, попереджаючи місцевих жителів триматися подалі. Напруженість на кордоні зберігається з жовтня, призвівши до численних жертв і масового переміщення населення.
Армія оборони Ізраїлю знищила 440 членів "Хезболли" та 2000 цілей угруповання в Лівані. ЦАХАЛ продовжує операції, відтісняючи
"Хезболлу" на північ та готуючись до можливих атак ХАМАС.
Прем'єр Ізраїлю заявив, що Іран "здійснив велику помилку", атакувавши країну. США допомогли відбити атаку і підтримують Ізраїль,
але закликають до дипломатичного врегулювання.
Представник ЦАХАЛу заявив про продовження потужних ударів Ізраїлю на Близькому Сході. Він підкреслив ефективність систем ППО та
попередив про наслідки іранської атаки.
Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті, намагаючись ліквідувати лідера руху Хасана Насраллу. Це найбільший
ізраїльський удар у Бейруті з 2006 року, але результати атаки поки невідомі.
Військові Ізраїлю перебувають у стані "найвищої готовності" через потенційну атаку Ірану чи Хезболли. ВПС посилили патрулювання над Ліваном, але інструкції для цивільних залишаються без змін.
Після того, як повітряна атака Ірану на Ізраїль була відбита кількома державами, чеські політики закликали до подібного
розгортання для захисту повітряного простору України.
Іран запустив близько 300 безпілотників і ракет по Ізраїлю вночі, але ЦАХАЛ стверджує, що збив 99% цілей.
Палестинці біля гуманітарного конвою ООН в Газі загинули в тисняві, а не в результаті ізраїльського удару, згідно з попереднім ізраїльським військовим розслідуванням.