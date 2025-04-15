Даніель Хагарі

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20343 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 137043 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 126480 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 128040 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 126252 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128526 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192976 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76853 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164081 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Ізраїль продовжує обстрілювати сектор Гази через порушення умов угоди ХАМАСом

ХАМАС не надав список заручників для обміну, порушивши ключові умови перемир'я. У відповідь ЦАХАЛ продовжує військові удари по сектору Газа за директивою прем'єр-міністра.

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ЦАХАЛ готує атаки на економічні об'єкти "Хезболли" в Лівані

Ізраїль планує атакувати фінансові центри "Хезболли" в Лівані, попереджаючи місцевих жителів триматися подалі. Напруженість на кордоні зберігається з жовтня, призвівши до численних жертв і масового переміщення населення.

Новини Світу • 20 жовтня, 19:00 • 28552 перегляди

ЦАХАЛ повідомив, що ліквідував на території Лівану понад 400 бойовиків “Хезболли”

Армія оборони Ізраїлю знищила 440 членів "Хезболли" та 2000 цілей угруповання в Лівані. ЦАХАЛ продовжує операції, відтісняючи "Хезболлу" на північ та готуючись до можливих атак ХАМАС.

Новини Світу • 5 жовтня, 19:54 • 25958 перегляди

Нетаньягу про ракетний удар по Ізраїлю: Іран зробив велику помилку і заплатить за неї

Прем'єр Ізраїлю заявив, що Іран "здійснив велику помилку", атакувавши країну. США допомогли відбити атаку і підтримують Ізраїль, але закликають до дипломатичного врегулювання.

Новини Світу • 2 жовтня, 06:16 • 101152 перегляди

ЦАХАЛ: Ізраїль продовжить завдавати ударів після атаки Ірану

Представник ЦАХАЛу заявив про продовження потужних ударів Ізраїлю на Близькому Сході. Він підкреслив ефективність систем ППО та попередив про наслідки іранської атаки.

Війна • 1 жовтня, 19:06 • 22018 перегляди

Під час удару по Бейруту Ізраїль намагався ліквідувати лідера "Хезболли"- ЗМІ

Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті, намагаючись ліквідувати лідера руху Хасана Насраллу. Це найбільший ізраїльський удар у Бейруті з 2006 року, але результати атаки поки невідомі.

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Ізраїль у стані "найвищої готовності" через загрозу атаки Ірану

Військові Ізраїлю перебувають у стані "найвищої готовності" через потенційну атаку Ірану чи Хезболли. ВПС посилили патрулювання над Ліваном, але інструкції для цивільних залишаються без змін.

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Чеський міністр хоче такої ж військової підтримки для України, як для Ізраїлю

Після того, як повітряна атака Ірану на Ізраїль була відбита кількома державами, чеські політики закликали до подібного розгортання для захисту повітряного простору України.

Війна • 15 квітня, 12:02 • 20510 перегляди

Іран вночі запустив по Ізраїлю близько 300 дронів і ракет

Іран запустив близько 300 безпілотників і ракет по Ізраїлю вночі, але ЦАХАЛ стверджує, що збив 99% цілей.

Війна • 14 квітня, 05:13 • 94593 перегляди

Ізраїль: палестинці біля конвою ООН в Газі загинули через тисняву, а не через удар ЦАХАЛу

Палестинці біля гуманітарного конвою ООН в Газі загинули в тисняві, а не в результаті ізраїльського удару, згідно з попереднім ізраїльським військовим розслідуванням.

Війна • 3 березня, 19:26 • 33181 перегляди